緹外4房2.58億沽 今年九龍分層新高

嘉里表示，有關上述單位提供的1000萬元回贈，如買家要獲得回贈，需要符合三項條件，包括買方接受由賣方出售住宅停車位予買方之要約、如期完成物業之買賣，以及在所有方面履行和遵守物業正式買賣合約的條款。據悉，嘉里龍駒道緹外及緹山兩盤，今年共錄得11宗一手成交，總額共逾20億元。其中緹外上月一個實用面積4374方呎4房4套單位，以2.4057億元售出，實呎5.5萬元，同樣設1000萬元回贈，並需同樣符合上述三項條件。

此外，百利保（0617）、富豪酒店（0078）合作的沙田九肚富豪．山峯，昨日以招標形式沽出1伙4房大宅，位於第3座10樓A室，4房4套間隔，實用面積2033方呎，連同一個住宅車位，成交價5342.7萬元，實呎26,280元，成交期為720日。據悉，項目迄今售出17幢洋房及52個分層戶，套現逾40億元。

PARK YOHO Bologna次輪沽98%

另新地（0016）旗下已屆現樓的元朗錦田北PARK YOHO Bologna昨日進行次輪銷售，共推售46伙，包括以價單推售42伙和招標推售4伙，在價單出售部分，據悉售出41伙，即售出98%；發展商擬於短期內再度加推應市。至於麗新（0488）與市建局合作的筲箕灣逸瑆，昨日更新價單，調低4伙定價，單位分別為26、27及29樓F室，以及27樓D室，實用面積286及386方呎，原定售價介乎637.78萬至841.48萬元，現劃一調低5%，售價由605.9萬至799.41萬元。