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經濟
2022年11月2日星期三
涂國彬 投資先機
投資策略
炒內地通關傳聞 港股曾彈近千點 成交達1538億 外交部：不清楚情况
騰訊易手傳言挾高科網股 大股東Naspers否認賣股予中信
港交所撤現貨系統使用費 散戶受惠
友邦上季新業務價值升7% 今年首增長
保監提升險商保安 擬建數碼風險評估框架
旭輝停付境外債本息 復牌後股價跌25%
TVB帖文批廣告界不理收視點成本 業界：商戶非單看數據 要找目標客戶群
恒大：盛京入稟追討326億質押貸款
港9月零售銷售升0.2% 遜市場預期
澳門10月賭收 按年挫逾一成
花旗全球首間Citi Global Wealth Center在港開幕
眾安國際擬ZA Coin代幣化
小鵬上月交付量按年跌五成
馬斯克解散Twitter董事會 出任CEO 自稱投訴熱線接線生
美企續招聘 職位空缺意外增
Uber銷售漲72% 刺激股價升16%
張兆聰：多日成交逾千億 可候試底博反彈
涂國彬：經濟未足說服央行放慢加息
技術取勝：復星醫藥料50天線先整固
劉思明：港股急升多曇花一現 宜候回調考驗承接
周顯：虛擬資產不等同加密貨幣
湯文亮：金融峰會最重要議題 應為保障私有產權
澐璟連方I迎匯最快本周齊開價 九龍4新盤混戰涉逾千伙 明雋擬月底推
緹外4房2.58億沽 今年九龍分層新高
世宙移民盤638萬沽 連辣稅蝕兩成
天匯3房呎租44元 低市價近三成
新地優化apm商場 潮人花園啟用
魚米家沽中環舖 15年賺5050萬
龍彩霞：中銀香港資產管理：看好中國內需新能源板塊
涂國彬：經濟未足說服央行放慢加息
【明報專訊】金融市場有趣之處，在於人人不同意見，要透過真金白銀的表態，才可以把看來各有各道理、自說自話、各自表述的意見，綜合起來，成為市場上的共識。
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