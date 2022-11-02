美企續招聘 職位空缺意外增

美製造業指數跌至50.2

數據公布後，美股3大指數午夜前由升轉跌，道指跌逾百點。對利率敏感的美國兩年期國債孳息率升穿4.5厘，而美國10年期國債孳息率繼續在4厘以上徘徊。此外，英倫銀行首次出售QE計劃下購入的債券，沽出價值7.5億鎊（約67.6億港元）的資產，獲得24.4億鎊的投標。

此外，美國供應管理協會（ISM）的數據顯示，美國10月的製造業指數由50.9下滑至50.2，是2020年5月以來低位。指數回落至接近50的榮枯線，意味製造業活動幾近停滯，而訂單分項指數在過去5個月有4個月收縮，反映需求轉弱。不過市場憧憬中國放寬防疫措施，國際油價午夜前升2%。

由於能源價格高企及天然氣銷售強勁，英國石油（英/美：BP）第三季基本重置成本利潤（underlying replacement cost profit）增長逾1倍至82億美元，遠超分析師預期的60億美元，並宣布進行新一輪價值25億美元的股票回購，在美國的股價早段微升。此外，沙特阿拉伯國營石油巨企沙特阿美（沙特：2222）第三季利潤按年增長39%至424億美元，勝於分析師預期。

（綜合報道）

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