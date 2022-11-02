小鵬上月交付量按年跌五成

另外，理想（2015）公布10月份汽車付運10,052輛，按年升31.4%；而首10個月累計付運量達22.1萬輛。

至於蔚來汽車（9866）同月交付汽車10,059輛，按年升1.74倍，首10個月累計交付9.25萬輛，按年升32%。

小鵬10月5101輛交付汽車當中，包括623輛第四款量產車型、全新旗艦SUV小鵬G9。截至上月27日，G9已於中國內地逾100個城市開啟規模交付。小鵬董事長何小鵬稱，G9的物流運輸及交付整備已完成，今個月產量將穩定上升，集團會加速交付G9到更多用戶手中。

理想：L9訂單保持強勁增長

理想指出，自理想L8發布以來，訂單數持續增加，理想L8本月亦將正式開啟交付；理想L9的訂單亦持續保持強勁增長，鞏固了集團在40萬元人幣以上價格市場的地位。

蔚來表示，早前發布針對歐洲市場的ET7，EL7及ET5，該等產品將通過NIO Subscription、租賃項目及直銷方式逐步在挪威、德國、荷蘭、丹麥及瑞典向客戶開放預訂。