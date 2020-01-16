恒大：盛京入稟追討326億質押貸款

中國恒大曾為盛京銀行主要股東，最新持股為14.57%。根據恒大去年9月份公告所言，恒大出讓該行股權所得99.93億元。事隔超過一年，恒大欠盛京的巨款，因此進一步曝光。

抵押期間曾稱擬「售產」 作價僅148億

恒大通告指出，盛京曾於2020年至2021年向其子公司提供款項329.95億元，該子公司將持有新疆廣匯的40.96%股權中，撥出30.99%作為質押擔保，相當於新疆廣匯註冊資本價值才16.02億元。由於盛京未獲還款，因此到法院提出起訴。

恒大稱，盛京可拍賣或變賣其子公司質押資產，套現所得，可在欠款範圍內獲優先受償。

不過，本報翻查恒大在2020年11月1日刊發的公告，其下屬子公司與上海國資委旗下申能（集團）簽訂協議，以148.5億元人民幣，出售新疆廣匯之40.964%股權，令有關抵押借貸更「撲朔迷離」。其中恒大如何在部分股權遭抵押下仍可出售新疆廣匯股份；或有關出售交易最終有否完成；又是否因交易告吹才有「後來」的抵押借貸，相關疑問有待恒大釐清。