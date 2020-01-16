TVB帖文批廣告界不理收視點成本 業界：商戶非單看數據 要找目標客戶群

明報記者 陳偉燊

TVB在Linkedin帖文連續發3道問題：「點解CPRP（收視點成本 Cost per rating point）貴到咁都仲要買？」、「點解Ratings咁高都睇唔到？」、「點解Marketers唔要高ROI（投資回報率Return on investment）？」。接着提問：「如果你係marketers，你會點揀？ 唔通你真係唔使同老闆交代？」。TVB更以台慶劇《下流上車族》首播高開，首集平均直播收視22.5點，第二集升至23.2點，每分鐘有150萬人觀看，而另一家電視台同一時段收視3點，平均每分鐘有19萬人收看為例，指出計算CPRP，友台便會比TVB貴994%。帖文強調，節目收視是由3家免費電視台及4A廣告商組成的委員會委任第三方專業調查公司計算，並表示：「俾咁多廣告費得咁少人睇，CPRP梗係貴啦！」

曾錦強：客戶要顧及與質相關指標

帖文所言，被指有質疑營銷人員及廣告業界落廣告非依據CPRP之嫌。廣告營銷集團The Bees Group創辦人兼行政總裁曾錦強接受本報電話訪問時稱，客戶落廣告既考慮CPRP及ROI（投資回報率）去計算成本效益，亦顧及與質（Qualitative）相關的指標，例如媒體能否接觸到年輕人，產品對象是否與媒體脗合等。另外，預算不高的廣告客戶或考慮到只能在TVB購買到較少好的廣告時段播放，有機會改在另一收視率較低的電視台投購較多廣告時段。

TVB：推廣CPRP利電視和廣告業發展

本報就事件致電TVB總經理（商務營運）蕭世和查詢，他着記者致電企業傳訊部跟進。後來TVB回應，強調帖文言論無意針對任何人，不存在攻擊廣告業界之說，原文想表達，CPRP為一項具重要性科學量度方程式，希望引起市場關注，突出CPRP的重要性。該公司認為討論和增加推廣CPRP絕對有利電視和廣告業健康發展，亦符合廣告客戶最大利益。他們致力求進步，加快發展步伐，迎合市場需求。TVB昨日股價升5.6%，見2.85元。