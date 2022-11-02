旭輝停付境外債本息 復牌後股價跌25%

旭輝昨公告，自今年起已向境外債權人支付本金和利息約15億美元，但僅籌集約5億美元的新增境外融資，要一直倚賴其內部現金資源，並從境內匯出大量現金以履行該等償付義務。截至昨日集團的境外債務總額約68.5億美元，暫停支付的款項約達4.14億美元。集團無法產生履行目前和日後義務所需之足夠現金，故諮詢法律意見後，決定暫停向所有境外債權人支付，以確保公平對待所有境外債權人。

官媒：中債增召21內房座談

不過，旭輝重申由於境內附屬公司並無擔保集團任何境外債務，對整體境內融資並無重大影響，集團仍保持正常商業運營等。旭輝昨復牌後急跌，全日收跌25%，報0.39元，曾低見0.375元。收市後公司公布，控股股東林中、林偉、林峰於公開市場增持合計100萬股，總代價40.2萬元，持股已升至51.56%或近48.72億股。

內地則繼續吹救市風，官媒《證券時報》報道，昨日交易商協會、房地產業協會聯合中債增進公司，召集金輝、新希望地產、德信中國（2019）、大華集團、仁恒置業、雅居樂（3383）等21家民營房企召開座談會。據了解，龍湖（0960）、美的置業（3990）、新城發展（1030）、碧桂園（2007）、旭輝、卓越集團等企業正推進第二輪增信發行項目，金輝、新希望、雅居樂等民營房企項目也在積極準備中。

小型內房上坤地產違約

不過昨再有小型內房違約，上坤地產（6900）公布因未獲債權人同意就其2023年到期之12.25厘優先票據豁免，或延長契約所規定的強制贖回義務，導致違約。