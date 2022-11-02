保監提升險商保安 擬建數碼風險評估框架

【明報專訊】保監局行政總監張雲正表示，當局擬建立數碼風險評估框架（CyberRisk Assessment Framework），根據保險公司的業務渠道、產品服務和業務架構，評估其面對的風險水平，並評估其業務恢復能力水平（resilience level），幫助險商填補兩者間差距。張雲正稱，當局調查指有12%保險商，在內部系統使用5家以上的第三方機構提供的服務，因此需要風險評估工具。
數碼犯罪金融損失10年增20倍
張雲正表示，2020年本港在數碼犯罪達到的金融損失有29億元，過去10年增加20倍，因此保監局要提升保險公司保安水平，並確保保險公司合法地運用數據，同時保障用戶私穩。當局發展風險為本的評估工具同時，也會發展數碼風險相關的服務和產品，協助社會減低相關的風險，他們不止會與虛擬保險公司研究，也會和傳統保險公司接觸。
除此以外，張雲正表示，當局未來一年亦會繼續發展開放應用介面（Open API），當局正與科技園合作建立開放應用程式門戶，並已完成收集首階段的應用案例徵集，收到30個提案。當局將開展第二階段提案徵集，包括研究在大灣區內跨境應用Open API，並會在明年第一季開始初步諮詢。