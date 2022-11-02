友邦上季新業務價值升7% 今年首增長

友邦昨開市前公布業績，早段收復50元最多升5.88%，及後市傳內地政府高層研究最快明年3月自疫後重開，帶動友邦進一步升7.9%，收市報63.4元，上升6.64%。

集團第三季年化新保費按年上升8%至12.71億美元，彌補新業務價值率按年下跌0.3個百分點至58.1%影響。對於內險同業在第三季新業務價值仍錄下跌，友邦稱，近年新增的內地省份新業務價值保持顯著按年增長，原有地區按年亦見上升。第三季新入職代理人數達健康水平，新入職和現有代理的生產力均有所提升 。

內地本港新業務價值齊升

雖然香港仍未與內地通關，不過中國內地訪澳旅客銷售增長卓越，帶動香港業務於第三季再錄新業務價值上升。除代理及伙伴分銷渠道的新業務價值均有增加外，銀保業務亦受惠與東亞銀行（0023）分銷提供優越增長。

友邦東南亞業務發展保持向上，該行第三大新業務價值貢獻市場泰國，期內錄得廣泛新業務價值增長，新加坡和馬來西亞的新業務價值亦錄得雙位數字上升。友邦指該行第三季展現增長勢頭，反映其擁有競爭優勢、市場寬度和多樣性、財務實力及人才質素。

高盛發表報告，指友邦新業務價值增幅，稍為優於市場預期的4%，其中香港市場受惠於澳門的內地訪客業務強勁增長，內地和東南亞業務復蘇合乎該行預期。是次業績反映，內地富裕客戶對友邦需求有韌性，預期友邦新業務價值可在第四季增速加快。高盛續指，近期友邦股價疲弱，對中國內地和港澳內地訪客業務已有大幅折讓，相信股價可給予吸引的風險回報，維持買入評級，目標價93元。