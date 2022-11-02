經濟

友邦上季新業務價值升7% 今年首增長

【明報專訊】友邦保險（1299）公布第三季業績，季內壽險指標新業務價值為7.41億美元，按固定匯率計按年升7%，為今年來首個季度回復按年上升，集團旗下所有市場，以及主要分銷渠道代理和伙伴均錄增長。作為友邦最大市場，該行指內地防疫措施放寬，上海業務回升，帶動第三季內地新業務價值按年升6%，扭轉上半年24%的跌幅。

友邦昨開市前公布業績，早段收復50元最多升5.88%，及後市傳內地政府高層研究最快明年3月自疫後重開，帶動友邦進一步升7.9%，收市報63.4元，上升6.64%。

集團第三季年化新保費按年上升8%至12.71億美元，彌補新業務價值率按年下跌0.3個百分點至58.1%影響。對於內險同業在第三季新業務價值仍錄下跌，友邦稱，近年新增的內地省份新業務價值保持顯著按年增長，原有地區按年亦見上升。第三季新入職代理人數達健康水平，新入職和現有代理的生產力均有所提升 。

內地本港新業務價值齊升

雖然香港仍未與內地通關，不過中國內地訪澳旅客銷售增長卓越，帶動香港業務於第三季再錄新業務價值上升。除代理及伙伴分銷渠道的新業務價值均有增加外，銀保業務亦受惠與東亞銀行（0023）分銷提供優越增長。

友邦東南亞業務發展保持向上，該行第三大新業務價值貢獻市場泰國，期內錄得廣泛新業務價值增長，新加坡和馬來西亞的新業務價值亦錄得雙位數字上升。友邦指該行第三季展現增長勢頭，反映其擁有競爭優勢、市場寬度和多樣性、財務實力及人才質素。

高盛發表報告，指友邦新業務價值增幅，稍為優於市場預期的4%，其中香港市場受惠於澳門的內地訪客業務強勁增長，內地和東南亞業務復蘇合乎該行預期。是次業績反映，內地富裕客戶對友邦需求有韌性，預期友邦新業務價值可在第四季增速加快。高盛續指，近期友邦股價疲弱，對中國內地和港澳內地訪客業務已有大幅折讓，相信股價可給予吸引的風險回報，維持買入評級，目標價93元。

相關字詞﹕內地訪客保險 保險股 友邦保險 新業務價值 防疫

上 / 下一篇新聞

炒內地通關傳聞 港股曾彈近千點 成交達1538億 外交部：不清楚情况
炒內地通關傳聞 港股曾彈近千點 成交達1538億 外交部：不清楚情况
騰訊易手傳言挾高科網股 大股東Naspers否認賣股予中信
騰訊易手傳言挾高科網股 大股東Naspers否認賣股予中信
港交所撤現貨系統使用費 散戶受惠
港交所撤現貨系統使用費 散戶受惠
保監提升險商保安 擬建數碼風險評估框架
保監提升險商保安 擬建數碼風險評估框架
旭輝停付境外債本息 復牌後股價跌25%
旭輝停付境外債本息 復牌後股價跌25%
TVB帖文批廣告界不理收視點成本 業界：商戶非單看數據 要找目標客戶群
TVB帖文批廣告界不理收視點成本 業界：商戶非單看數據 要找目標客戶群
恒大：盛京入稟追討326億質押貸款
恒大：盛京入稟追討326億質押貸款
港9月零售銷售升0.2% 遜市場預期
港9月零售銷售升0.2% 遜市場預期
澳門10月賭收 按年挫逾一成
澳門10月賭收 按年挫逾一成
花旗全球首間Citi Global Wealth Center在港開幕
花旗全球首間Citi Global Wealth Center在港開幕
眾安國際擬ZA Coin代幣化
眾安國際擬ZA Coin代幣化
小鵬上月交付量按年跌五成
小鵬上月交付量按年跌五成
馬斯克解散Twitter董事會 出任CEO 自稱投訴熱線接線生
馬斯克解散Twitter董事會 出任CEO 自稱投訴熱線接線生
美企續招聘 職位空缺意外增
美企續招聘 職位空缺意外增
Uber銷售漲72% 刺激股價升16%
Uber銷售漲72% 刺激股價升16%
張兆聰：多日成交逾千億 可候試底博反彈
張兆聰：多日成交逾千億 可候試底博反彈
涂國彬：經濟未足說服央行放慢加息
涂國彬：經濟未足說服央行放慢加息
技術取勝：復星醫藥料50天線先整固
技術取勝：復星醫藥料50天線先整固
劉思明：港股急升多曇花一現 宜候回調考驗承接
劉思明：港股急升多曇花一現 宜候回調考驗承接
周顯：虛擬資產不等同加密貨幣
周顯：虛擬資產不等同加密貨幣
湯文亮：金融峰會最重要議題 應為保障私有產權
湯文亮：金融峰會最重要議題 應為保障私有產權
澐璟連方I迎匯最快本周齊開價 九龍4新盤混戰涉逾千伙 明雋擬月底推
澐璟連方I迎匯最快本周齊開價 九龍4新盤混戰涉逾千伙 明雋擬月底推
緹外4房2.58億沽 今年九龍分層新高
緹外4房2.58億沽 今年九龍分層新高
世宙移民盤638萬沽 連辣稅蝕兩成
世宙移民盤638萬沽 連辣稅蝕兩成
天匯3房呎租44元 低市價近三成
天匯3房呎租44元 低市價近三成
新地優化apm商場 潮人花園啟用
新地優化apm商場 潮人花園啟用
魚米家沽中環舖 15年賺5050萬
魚米家沽中環舖 15年賺5050萬
龍彩霞：中銀香港資產管理：看好中國內需新能源板塊
龍彩霞：中銀香港資產管理：看好中國內需新能源板塊