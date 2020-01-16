經濟

香港地產

澐璟上載樓書 一房戶最細371呎

【明報專訊】雖然市場預期美國即將再加息，加上股市波動，但踏入11月，將有多個全新盤登場；當中華潤置地（海外）及保利置業（0119）合作、樓花期長逾2年的啟德跑道區澐璟，日前獲批預售後，昨日上載樓書，短期內對外開放示範單位，及公布具體銷售部署。

澐璟最大賣點是前臨維港，預計是繼中海外（0688）維港1號、會德豐等發展的MIAMI QUAY後，跑道區內第3個全新盤。華潤置地（海外）副董事總經理韋少凡表示，澐璟在紅磡中國人壽中心的展銷廳，設有6個示範單位，涵蓋2房至4房戶，當中2個附裝修，短期內對外開放。

4房樓王涉116伙 實用1797呎起

保利置業（香港）銷售及市務部總監朱美儀指，澐璟提供116伙、實用面積由1797至2088方呎的4房戶，屬項目「樓王」，亦率先向傳媒開放2088方呎4房交樓標準示範單位。她續指，會盡快公布具體銷售詳情，開價參考海景豪宅及九龍站豪宅。澐璟提供582伙，關鍵日期為2024年12月，分層單位涵蓋1房至4房，實用面積371至3442方呎（特色戶），其中約七成屬2房和3房戶；另設6幢Villa大宅，實用面積4294至4850方呎。

綜合市場資訊，上月整體一手成交錄約355宗，較9月約610宗跌42%；昨日新成交包括希慎（0014）及香港興業（0480）合作的大埔林海山城，售出單位包括第11座3樓B室及第15座3樓B室，實用面積為1133及1160方呎3房戶，成交價分別2067萬及2065萬元，實呎1.82萬元及1.78萬元。此外，新地（0016）太子道西Prince Central，以1031.05萬元售出8樓G室，實用面積344方呎1房戶，實呎2.99萬元。

另外，新世界（0017）拆卸重建的大圍站柏傲莊III，新增13宗買家「棄船」個案，有關單位去年6月成交價762.6萬至4441.5萬元；項目去年8月迄今累錄310宗取消交易，佔已售單位總數約845伙的37%。

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