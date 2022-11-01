經濟

香港地產

凱滙逾千萬沽 3年半實蝕27%

【明報專訊】曾被發展商送出單位抽獎，以鼓勵市民打疫苗的觀塘凱滙，近日有業主勁蝕沽貨離場個案。利嘉閣地產高級聯席董事鮑允中表示，凱滙3座高層L室，實用592方呎，2房連儲物室間隔（簡稱2房半），原於今年年初以1600萬元放售，其後多次減價，加上近期股市波動，最終以1070萬元沽出，實呎18,074元。買家為屋苑租客，原業主2019年2月約1388.8萬元一手購入，帳面蝕約318.8萬元，若連使費計料實蝕約380萬元，蝕幅約27%，為屋苑目前蝕幅最勁個案。

康山未補價3房實蝕210萬

此外，中原首席分區經理楊文傑表示，一向為「港島居屋王」的鰂魚涌康山花園，位於4座低層C室，實用面積592方呎，3房間隔，以560萬元未補價售出，實呎約9459元。原業主2018年731萬元未補價購入，帳面蝕171萬元，連使費料實蝕210萬元或29%，為屋苑近年最大宗蝕讓個案。

不過市場同時錄得內地客付辣稅入市個案，美聯高級分區營業經理陸康誠表示，屯門黃金海岸5座低層F室，實用面積約685方呎，3房1套間隔，向西南享園景，買家為居港多年的內地客，以566萬元購入，實呎8263元，而該買家須繳付相當於樓價三成辣稅，即涉約170萬元。原業主2012年約268萬元購入，持貨約10年，帳面獲利約298萬元或約1.1倍。

十大屋苑10月僅164宗成交

十大屋苑交投量上月與9月相若。中原地產最新統計顯示，十大屋苑上月錄164宗成交，與9月份165宗相若，並為自今年3月逾300宗成交後，連續第6個月不足200宗水平。其中跌幅最多的屋苑為將軍澳新都城，上月錄得19宗成交，較9月份的25宗減少約24%；至於東涌映灣園上月則錄得11宗成交，較9月7宗升57%，為成交量增幅最大屋苑。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑指，踏入11月後，市場憧憬加息周期開始步入尾聲，料樓價有機會反彈。

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