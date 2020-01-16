負資產上季533宗升9倍 逾6年新高 業界料樓價續跌 今季或破千宗

明報記者 甘潔瑩

金管局亦指，銀行自從2011年首季起，並無錄得任何拖欠3個月以上的負資產住宅按揭貸款紀錄。據差餉物業估價署最新數據顯示，今年9月私樓樓價指數報362.1點，為2019年1月錄得361點後的新低，數字連跌4個月。此外，該指數除按月跌2.06%、為2018年12月以來最大單月跌幅外，按季亦跌5.16%，為2018年第4季、即近15季以來最大季度跌幅。樓價出現顯著調整，令負資產個案急增。事實上，自2008年金融海嘯後，負資產數字一直偏低，是次按季數字倍升，全因上季基數較低所致，對比2003年SARS逾10.56萬宗、2008年金融海嘯逾萬宗負資產宗數，最新的負資產數字仍屬偏低水平。

2003年SARS錄逾10萬宗

中大經濟系副教授莊太量表示，有別於1997年的經濟狀况，現時無錄得拖欠3個月以上的負資產按揭貸款紀錄，加上失業率不算高，而高成數按揭大多屬銀行職員的住屋按揭貸款或按揭保險計劃的貸款；現時負資產數目並不多，若失業率未有突然大幅飈升，預計樓市不會插水式下挫。

經絡按揭轉介首席副總裁曹德明表示，購買資助房屋、以及使用發展商按揭計劃的人士，亦有機會因承做較高的按揭成數而跌入負資產行列，然而負資產未對用家帶來即時衝擊。他續指，今年第三季樓市受加息陰霾影響，買家入市持觀望態度，而施政報告雖推出放寬合資格外來人才在港置業的印花稅，但屬中長期措施。為免淪為負資產，曹氏建議，最重要貸款時勿借太盡，而今年內本港加息或會持續，加上樓價仍處於回調階段，有意入市的買家要留意市况。

宜預留最少半年資金防斷供

中原按揭經紀董事總經理王美鳳指，本季樓價料仍受壓，今年內樓價跌逾一成機會頗大，預期本季末負資產數字將升破千宗水平。

王美鳳指，即使跌入負資產行列不等於構成重大問題，供樓人士應對負資產首重穩定按時供款，面對近月波動的金融市場及經濟環境不穩，業主宜預留最少半年供樓儲備資金，提防斷供至為重要；而籌劃置業預算時，每月總債務佔入息比率以不高於40%較為理想。