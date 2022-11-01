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經濟
2022年11月1日星期二
湯文亮 敢說反話
投資策略
證監研3方案准散戶買賣虛擬資產 先推期貨ETF 零售交易再諮詢
4年前引入框架後 僅發一張交易平台牌
港交所歡迎推ETF 南方東英稱研究
易信連伙東亞 陳德霖：助中小企開戶
數碼港伙金管局 推金融科技沙盒3.1
澳博季蝕19億增52% 負債268億
恒指再「彈完散」 15000點得而復失 10月北水淨流入年半最多 後市看內地防疫中美關係
換班致股價曾瀉45% 龍湖3招救亡
吉利擬分拆電動車品牌極氪上市
疫情反覆 內地PMI重陷收縮 專家料人幣轉弱 徘徊7.2至7.4
直播推銷建功 「雙11」預售價量齊升
歐10月通脹10.7% 再創新高 料續加息 年底經濟面臨收縮
「儲局傳聲筒」改放鷹 債息破4.5厘
Tesla傳洽入股嘉能可 未達協議
張兆聰：受惠共富 金蝶獲北水增持強勢
劉宇亮：人幣跌過龍 具修復空間
葉仕偉博士：國際碳交易及綠色金融 港具地理人才科技優勢
何民傑：理順地契續期 助港資產保值
薛偉傑：飛行車亮相 被嘲「大疆吊小鵬」
技術取勝：比亞迪電子23元阻力大
劉思明：經濟沒起色 科技股難支撐大巿
周顯：挽救日圓匯價偏方
湯文亮：對付因「誘惑」賣股方法
負資產上季533宗升9倍 逾6年新高 業界料樓價續跌 今季或破千宗
凱滙逾千萬沽 3年半實蝕27%
第一城兩房月租1.45萬 高市價一成
澐璟上載樓書 一房戶最細371呎
山頂道20號示位曝光 影后曾入住
信和朗壹廣場招租 意向呎租20元起
湯文亮：對付因「誘惑」賣股方法
【明報專訊】股市跌到阿媽都唔認得，有老友唔知現在應該趁低吸納，或者繼續拋售。
相關字詞﹕
敢說反話
湯文亮
財經專欄
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