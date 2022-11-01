劉宇亮：人幣跌過龍 具修復空間

上周人民幣跌穿7.3見15年低位之際，中央出手維穩，要求各部門維護股市、債市、樓市健康發展。中國央行、外匯局以《人民銀行黨委、外匯局黨組認真傳達學習黨的二十大精神》為題發文，表示加強部門協作，維護股市、債市、樓市健康發展。提到要深化匯率市場化改革，增強人民幣匯率彈性，保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定。

各部門響應並積極回應。中國人民銀行行長易綱表示，今後一段時期，中國有條件盡量長時間保持正常的貨幣政策，維護人民幣幣值穩定。銀保監表示，現在拋售人民幣買外匯，將來一定會後悔，並指中國經濟韌性強，目前遇到的困難是非預期因素造成的，長期向好的趨勢不會改變。此前市場預期美國聯儲局將持續大幅加息，令短期內美匯指數被高估，如今市場預期轉向令美匯指數相應回落，人民幣匯率過度下跌，存在極高的估值修復需求。

政策回暖 港股未需過分悲觀

而上海迪士尼突宣布因應疫情暫時關閉，讓投資者擔心。但此前中國政府表示，將從下個月起放寬內地遊客的旅遊簽證申請程序。中國國家移民管理局周一上午表示，將從11月1日起恢復內地居民赴澳門旅遊的電子簽證申請。國家移民管理局表示，恢復簽證將包括團隊旅遊簽證和個人旅遊簽證。放寬簽證可能會提振澳門博彩業，應該會重新引起投資者的注意。政策面上有回暖迹象，恒指雖在13年半新低，但現階段未需過分悲觀。

獨立股評人

[劉宇亮 股宇有云]