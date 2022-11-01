換班致股價曾瀉45% 龍湖3招救亡

在大幅急跌後，龍湖昨以3招救市，公司分別在午間公布獲吳亞軍家族增持300萬股及提前償還2023年到期的51億元銀團貸款，收市後又交代吳亞軍家族再於公開市場買入公司發行的於2027年到期的2.5億美元3.375%優先票據本金500萬美元。公司並重申，控股股東堅定看好公司和行業發展前景，未來會在適當時機持續增持公司股權及債券。

美銀：市盈率僅4倍吸引 續籲買入

惟今次吳亞軍在股份及行業低谷時撤退，投行券商紛指龍湖今次換班時機差，當中美銀預期，管理層的變化帶來風險，包括銀行或在發放貸款及貸款展期上變得更審慎、集團文化出現改變、消費者對項目完工風險的憂慮可能會增加，不過，對於龍湖表明會積極在今年底前償還短期債務，以及在高落成量下、截至2022年底擁有800億元現金的基礎下，該行認為龍湖2023年市盈率僅4倍，重申「買入」評級，最新目標價為16元。

銀河聯昌證券中港研究部董事總經理鄭懷武則認為，儘管今次龍湖公布管理層換班時機差，但相信這次電話會議能提供有用資訊，以排解市場對於龍湖流動性問題的關注。該行維持龍湖「增持」評級，目標價32.9元，是基於2022年市盈率僅3倍非常吸引，但股價料將受換班影響而受壓。