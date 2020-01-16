恒指再「彈完散」 15000點得而復失 10月北水淨流入年半最多 後市看內地防疫中美關係

明報記者 歐陽偉昉

昨日主板成交1310億元，維持上周一以來逾千億元的成交額。國指收報4938點，下跌1.8%，科指收報2852點，上升1.05%。北水昨日淨流入港股52.14億元，全月淨流入734.55億元，創2021年2月以來新高，騰訊（0700）錄17.02億元淨流入，昨升2.39%，南方科指ETF（3033）亦有2.56億元北水買入。

截至昨晚11時，恒指夜期報14813點，高水126點。

大型內銀股上周五公布第三季業績，撥備前盈利轉弱，建設銀行（0939）跌4.58%，工商銀行（1398）跌5.28%，為拖累恒指下跌最多藍籌。內險亦勢弱，中國平安（2318）跌3.24%。比亞迪（1211）升6.04%，為表現最佳藍籌。

恒指反彈未持續 反映市場有信心問題

駿達資產管理投資策略總監熊麗萍表示，中美關係惡化、內地新冠防疫措施短期內或不會改變，影響外資沽貨避免不明朗因素，恒指反彈未能持續，反映市場有信心問題。

昨日上證綜指下跌0.77%，報2893點，深證成指亦跌0.05%，至10,397點。外資昨日通過滬深股通淨流出90.12億元人民幣，全月淨沽出572.98億元人民幣，創2020年3月以來新高。對冲基金思睿首席經濟學家洪灝指出，現時熱錢流出內地的程度可與2015年內地股市泡沫破裂後相比，不過洪灝指內地資金在逆勢買入港股，最近數周盈富基金（2800）周度資金流入達歷史高位。他認為港股還可能進一步下探，內資未轉化為觸底的力量，但以內資「世事洞明」和逆向投資的本質，對市場有非凡意義。

另美聯儲議息前夕，港元拆息昨天繼續全面上升，與樓按田相關一個月拆息報3.17339厘，升5.61點子，連升14個交易日；12個月拆息升2.76點子至5.26649厘，續創21年高位。