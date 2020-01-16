澳博季蝕19億增52% 負債268億

新葡京LBITDA按年增94%

集團旗下澳娛綜合在第三季錄得博彩收益按年大跌59.9%，只有9.13億元。連同餐飲、酒店、零售及租賃等業務收益合計，總收益10.28億元。按業務劃分，貴賓博彩、中場及角子機的毛收益分別達2900萬元、8.57億元及6600萬元，按年跌91%、57.2%及52.9%。

以項目劃分，上葡京的LBITDA（除息稅、折舊及攤銷前虧損）為2.27億元，按年擴大29%；新葡京LBITDA高達2.23億元，按年大增93.9%；葡京、回力海立方、東方及海島娛樂場為首的自行推廣娛樂場，亦錄得LBITDA達1.56億元，按年擴大18.2%；其餘14間衛星場LBITDA為2.87億元，亦由盈轉虧。

澳門今起啟用智能簽註設備

澳博副主席兼行政總裁蘇樹輝表示，第三季度業績續受到旅遊限制和檢疫要求的嚴重影響。再加上曾爆發新冠疫情，政府要求所有娛樂場和博彩區在7月關閉12天。他們期待本季來澳旅遊限制逐漸開放、博彩經營批給結果公佈。儘管澳門再錄輸入個案，但是澳門新聞局公布，內地入境管理局自11月1日在全國出入境窗口啟用智能簽註設備，受理內地居民赴澳旅遊簽註申請。

何鴻燊家族獲保留葡國博彩經營權

此外，綜合澳門、葡萄牙及線上博彩媒體報道指，何鴻燊家族旗下葡國賭牌持有人Estoril-Sol，儘管面對競投對手Bidluck出標價每年高出2000萬美元，出價高達8854萬美元，但是因Bidluck高層涉捲入非法營運博彩運作官非，因此被當局拒絕其競投申請。最終Estoril-Sol保留在當地的博彩經營權。