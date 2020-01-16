港交所歡迎推ETF 南方東英稱研究

港交所聯席營運總監及市場聯席主管姚嘉仁表示，歡迎證監會公布准許以虛擬資產為基礎的ETF在港上市，該所將與發行人及各方持份者緊密合作，專注為香港ETF市場順利引入此類新產品。匯豐亦歡迎當局公布有關虛擬資產在港發展的政策宣言。匯豐香港區行政總裁林慧虹表示，完善和高效的監管，將鼓勵金融機構研究發展適當的產品和服務配合需求。

發行商方面，南方東英表示，證監會的公告，意味着香港的ETF管理人在第一階段可以基於公告的要求，在香港發行投資於芝加哥商品交易所上市的比特幣和以太坊期貨的ETF產品。該行對此持續關注，並進行相關研究。未來資產管理ETF產品專員兼董事張子銘則指，公司已經在歐美推出數碼資產ETF，但是港府只剛發表政策宣言，他們在港會否推出有關ETF，還有待研究。

BC科技：促進港數字資產生態系統

BC科技行董事兼法規事務部主管刁家駿表示，財庫局和證監會發表的意見，對於香港的數字資產生態系統來說具有極大的促進作用，亦成為集團旗下OSL持牌數字資產平台業務的積極催化劑，零售化更將鼓勵一級金融機構加快進入數字資產領域的步伐。