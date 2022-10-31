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趁美國加息低吸債券

【明報專訊】債券市場近一兩年可謂經歷年多年未有的大變化，受聯儲局進取的加息政策影響，無論國家或企業債券的孳息率都大升，相等於債券價格跌幅相當大，而在目前現金為王的格局下，若希望作出穩健的投資，債券仍是否理想的選擇？何時才是入市的好時機？

撰文：胡班

債券價格與息率走勢一向是逆向關係，當政府加息時，意昧將來發行的債券息率會較已發行為高，這麼已發行的債券在投資市場要獲得承接，就需要調低價格來提高孳息率以吸引投資者青睞，因此踏入加息周期，已發行債券價格會受壓。相反在減息周期時，已發行債券的所享的息率較將來發行的高，因此投資者願意付出溢價買入，價格會因而上升。因此加息周期何時告終，是判斷入市時機其中一個重要指標。

美半年加息達2.75 厘

美國今年3月開始加息25點子，聯邦基金目標利率升至0.25至0.5厘，是2018年以來首次加息，之後聯儲局以通脹高企為由，大舉加快步伐，至今五次加息中，最近三次每次更高達75點子，目前為止，息率已升至3至3.25厘，即半年內上調了2.75 厘。

聯儲局在今次加息周期態度極為進取，據市場追溯過去35年，即由1998年3月至今，美國6個加息周期，分析結果顯示，以反映美國銀行間的隔夜拆借利率的有效聯邦基金利率（Effective Fed Funds Rate，EFFR）而言，今次加息步伐比過去每一次都為快。以1994年2月至1995年2月的12個月加息周期為例，EFFR最終提高了2.67厘，今次只用了6個月的時間，就將推高了2.26厘，而對上一次加息周期，即2015年12月至2018年12月，共花了36個月才令EFFR上升2.03厘。

聯邦基金利率或高見4.5厘

雖然過去一年加息步伐驚人，但加息周期尚未完結，多個地方的聯儲銀行總裁均明示，聯邦基金目標利率至少要調高至4.5厘，才能冷卻通脹，即至今年年低，息率仍有1.25厘的上升空間，一般估計，今年11月聯邦公開市場委員會（FOMC）將會宣布加息75點子，12月會議時會再加息50點子。現時美國債券市場孳息率已反映有關預期，中短期美國國債孳息率，如6個月1、2、3及5年等已升越4厘，10年期亦迫近4厘。

今次美國以高速度及幅度調升息率，聯儲局官方解釋目的是壓抑高通脹，然而多番大幅加息後，通脹仍逾8%，甚至有繼續上升之勢，令市場憂慮明年息率會否如今年般高速上升。

今次引發通脹的主因是過去三年的疫情令全球供應鏈失衡，再加上俄烏戰爭令石油等能源價值急升，推高了物價，由供應短缺引起的通脹，可否透過加息壓抑市場需求而緩解，筆者認為機會不高，但並不代表美國會無止境地加息控制通脹。

孳息曲線倒掛 經濟響警號

因為美國國債孳息曲線已見倒掛，即短期債券的孳息率比長期高，孳息曲線倒掛一直被視為預測美國經濟衰退可靠的指引，健康的孳息曲線應向上傾斜，即長期債貸成本較短期高。

孳息曲線倒掛的基本指標為2年期與10年期美國國債的孳息率差異，自今年7月至今兩者已出現倒掛，且情况漸漸嚴重，現時2年期的孳息率已較10年期高0.5厘。可幸另一重要指標，3個月與10 年期孳息率尚未出現倒掛，但曲線已趨近平坦，出現倒掛機會增大。

筆者相信，聯儲局是借超級通脹的機會，將美國由過去10多年超低息環境，拉回至正常2至5厘水平，避免美國陷入日本式長期經濟零息的困局，讓聯儲局日後有更多子彈調控經濟，即是說，今年驚人加息步伐，雖說不惜犧牲經濟增長都要壓抑通脹，但並不等同要令經濟陷入衰退，而事實上經濟衰退警號已響起，聯儲局進取空間縮小，相對會審慎行事。這樣看來，即使未來一至兩年通脹仍然高企，只要俄烏戰事不會升級至任何形式的核戰，美國息率明年升幅應不會如今年般快，全年可保持在4至5厘水平。

退休人士可考慮短存續期債券

早前香港發行的綠色債券跌破發行價，令不少市民對債券卻步，但從投資回報與風險角度來看，債券仍是波動市况下不俗之選，二手市場有不少好選擇，退休人士可考慮短存續期（duration） 的債券，短期內就可做到本金利息兼收，且風險可控，筆者將於下星期詳談有關理據。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

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