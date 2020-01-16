經濟

香港地產

緻藍天3房880萬沽 屋苑兩年低

【明報專訊】多個大型屋苑或單幢盤均錄低價成交，當中以將軍澳尤為明顯。中原高級分區營業董事伍錦基指出，將軍澳日出康城緻藍天第3座低層右翼C室，實用面積735方呎園景3房戶，原業主開價1038萬元，累減158萬元或15%後，以880萬元易手、實呎11,973元，成交價料為屋苑正常單位2020年後新低。不過，上述緻藍天單位原業主，於2015年4月以601.3萬元一手購入，帳面仍賺279萬元或46%。

城中駅3房減價近三成後812萬易手

中原分行經理黃仕斌表示，將軍澳同區城中駅第10座中層E室，實用面積651方呎3房連套房戶、望山景，原業主最初叫價1100萬元，累減288萬元或26%後，以812萬元沽出、實呎12,473元，料屬屋苑同類3房戶今年新低價。資料顯示，同類單位今年原最低價為858萬元（同於10月錄得）。不過，原業主2012年4月以538萬元購入，帳面仍賺274萬元或51%。

祥益高級區域經理黃慶德稱，屯門上車盤萬寶大廈低層C室，實用面積254方呎2房間隔，原業主減價62萬元或21%後，以238萬元易手、實呎9370元，低市價15%。新買家為投資客，見單位成交價低於市價，因此願意另付15%DSD辣稅（涉約35.7萬元）。原業主2010年以97萬元購入，帳面賺141萬元或1.5倍。

第一城2房業主料損手近兩成

沙田第一城再錄蝕讓成交。中原資深分區營業經理潘婉兒表示，沙田第一城第43座高層F室，實用面積284方呎2房戶，業主因移民賣樓，經上車客議價、減價28萬元或6%後，以420萬元售出，實呎14,789元。原業主2019年以478萬元買入，帳面已蝕58萬元，如連稅項及佣金等開支，估計實蝕約85萬元或18%。

代理消息指出，大埔白石角朗濤第6B座低層一個實用面積566方呎2房單位，以818萬元易手、實呎14,452元。據了解，原業主2019年8月以850萬元一手購入，帳面蝕32萬元或約4%。

傳朗濤2房818萬沽 業主料帳蝕4%

10月最後一個周末（29和30日），據中原和美聯統計，十大屋苑過去2日錄7宗成交，按周減逾四成，零成交屋苑包括鰂魚涌康怡花園、鴨脷洲海怡半島、藍田麗港城、紅磡黃埔花園、天水圍嘉湖山莊和東涌映灣園。

上 / 下一篇新聞

香港電訊進軍親子互動遊樂場 Sooper Yoo主打科技體能競技遊戲 集團：市場反應正面
香港電訊進軍親子互動遊樂場 Sooper Yoo主打科技體能競技遊戲 集團：市場反應正面
屬「HKT Home」業務 強攻早有部署
屬「HKT Home」業務 強攻早有部署
迅銷結合線上線下模式 助客戶無縫購物
迅銷結合線上線下模式 助客戶無縫購物
子不語今招股籌2.76億 每手4757元
子不語今招股籌2.76億 每手4757元
國泰紐約往香港航班 明起復經俄羅斯領空
國泰紐約往香港航班 明起復經俄羅斯領空
沒有紅藥丸藍藥丸 元宇宙演唱會暫難盛行
沒有紅藥丸藍藥丸 元宇宙演唱會暫難盛行
瑞銀Gantori：七大趨勢利好 美科技股仍值博
瑞銀Gantori：七大趨勢利好 美科技股仍值博
富蘭克林鄧普頓：歐美三類物業料逆市跑出
富蘭克林鄧普頓：歐美三類物業料逆市跑出
心泰醫療毛利率近九成 人幣波動 料今年純利續跌
心泰醫療毛利率近九成 人幣波動 料今年純利續跌
GOGOX拓保險科技業務 最快明年推 8月購保險經紀公司 冀打破依賴中介情况
GOGOX拓保險科技業務 最快明年推 8月購保險經紀公司 冀打破依賴中介情况
數據龐大 車保議價能力佳
數據龐大 車保議價能力佳
復星醫藥上季純利倒退16%
復星醫藥上季純利倒退16%
贛鋒鋰業上季純利按年升逾6倍
贛鋒鋰業上季純利按年升逾6倍
43%港企曾遇網絡安全事故 亞太區最少
43%港企曾遇網絡安全事故 亞太區最少
海爾智家上季多賺兩成
海爾智家上季多賺兩成
東航上季蝕近百億
東航上季蝕近百億
手機嘟NFC卡片成新潮流
手機嘟NFC卡片成新潮流
EiD：付運逾萬張 擬為客戶打造共贏生態圈
EiD：付運逾萬張 擬為客戶打造共贏生態圈
李澄幸：安老按揭未必愈遲申請愈好
李澄幸：安老按揭未必愈遲申請愈好
環球經濟數據
環球經濟數據
金子：盈利放緩 騰訊沽26177
金子：盈利放緩 騰訊沽26177
張兆聰：龍湖老闆突辭職對民企啟示
張兆聰：龍湖老闆突辭職對民企啟示
張兆聰：捕捉年底升浪 標指穩陣
張兆聰：捕捉年底升浪 標指穩陣
伍禮賢：地緣政治緊張 利好中船防務
伍禮賢：地緣政治緊張 利好中船防務
洪龍荃、卓穎姿：福耀玻璃市佔率高 專注汽車領域
洪龍荃、卓穎姿：福耀玻璃市佔率高 專注汽車領域
謝偉銓：全民參與 實現「雙碳」目標
謝偉銓：全民參與 實現「雙碳」目標
溫傑：時代電氣載通可中線持有
溫傑：時代電氣載通可中線持有
施羅德：貨幣政策緊縮 美難逃硬着陸
施羅德：貨幣政策緊縮 美難逃硬着陸
沈永年：驗樓錦囊（四）：天台廚房電器
沈永年：驗樓錦囊（四）：天台廚房電器
林嘉文：加息未完 美元短期仍看升
林嘉文：加息未完 美元短期仍看升
區偉志：幣圈最好的時候
區偉志：幣圈最好的時候
陳大為：高通脹是可長期化
陳大為：高通脹是可長期化
陸振球：政府宜代兩電買燃料穩電價
陸振球：政府宜代兩電買燃料穩電價
陸振球：港股撈底勿亂用槓桿
陸振球：港股撈底勿亂用槓桿
林少陽：港股恐變質 過往估值不可靠
林少陽：港股恐變質 過往估值不可靠
技術取勝：中石化宜守穩三底
技術取勝：中石化宜守穩三底
李聲揚：香港寬頻派高息背後風險
李聲揚：香港寬頻派高息背後風險
蔡金強：全面危機繼續深化
蔡金強：全面危機繼續深化
徐家健：法治倒退比民主倒退更可怕
徐家健：法治倒退比民主倒退更可怕
艾雲豪：印度IT小虎給溫總理的信
艾雲豪：印度IT小虎給溫總理的信
李順威：放慢加息開綠燈 影響市場
李順威：放慢加息開綠燈 影響市場
劉思明：跌市惜貨而沽顯強勢
劉思明：跌市惜貨而沽顯強勢
何啟聰：季績前急跌 比亞迪熊54916
何啟聰：季績前急跌 比亞迪熊54916
瑞銀亞洲：失守萬五關 恒指熊55889
瑞銀亞洲：失守萬五關 恒指熊55889
摩根大通亞洲：下試心理關口 騰訊購27202
摩根大通亞洲：下試心理關口 騰訊購27202
周顯：港府「致命的自負」
周顯：港府「致命的自負」
張佩儀：MPF中等風險基金投資策略
張佩儀：MPF中等風險基金投資策略
王弼：Meta成落水狗 可SC收復失地
王弼：Meta成落水狗 可SC收復失地
曾淵滄：買超值股先評估派息前景
曾淵滄：買超值股先評估派息前景
湯文亮：如何做一個有情有義的財仔
湯文亮：如何做一個有情有義的財仔
陳永傑：美經濟轉弱 加息損樓市
陳永傑：美經濟轉弱 加息損樓市
廖偉強：搶人才造就樓市生力軍
廖偉強：搶人才造就樓市生力軍
布少明：租金表現佳 住屋需求未減
布少明：租金表現佳 住屋需求未減
馬泰陽：瞄準樓市撈底機會
馬泰陽：瞄準樓市撈底機會
私募基金續租太古廣場 平4年前25% 186萬承租近1.9萬呎 呎租不足百元
私募基金續租太古廣場 平4年前25% 186萬承租近1.9萬呎 呎租不足百元
南豐中心舖位叫價1350萬
南豐中心舖位叫價1350萬
萬科連方I樓層高度3.5米 營造愜意空間
萬科連方I樓層高度3.5米 營造愜意空間
首10月新盤成交8720宗 按年挫四成
首10月新盤成交8720宗 按年挫四成
晉環享南區靚景 擁鐵路優勢
晉環享南區靚景 擁鐵路優勢
御龍山均呎1.53萬 兩年新低
御龍山均呎1.53萬 兩年新低
趁美國加息低吸債券
趁美國加息低吸債券