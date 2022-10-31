首10月新盤成交8720宗 按年挫四成

雋薈連錄2宗撻訂 共殺訂49萬

另據本報統計，10月首30日主要新盤累錄約52宗取消交易或撻訂，當中被市場形容為「旺角龍牀盤」的豉油街單幢盤雋薈，新錄2宗撻訂，較早時以484.6萬元及493.4萬元售出的17樓及19樓F室，同屬實用面積193方呎開放式戶，據成交紀錄冊顯示買家已經撻訂，料各遭沒收5%訂金涉約24.2萬和24.6萬元，2宗共涉殺訂總額約49萬元。

至於10月首輪最熱銷的兩個新盤，為兩大龍頭地產旗下新界項目，分別是恒地（0012）旗下粉嶺北樓花期長約8個月的ONE INNOVALE-Cabanna（第3期）、新地（0016）旗下已屆現樓的元朗錦田PARK YOHO Bologna，分別售約74伙和約60伙，即合共售約134伙，佔同期大市總體成交量的38%。

可留意是，ONE INNOVALE-Cabanna首輪銷售首天賣出69伙（10月29日），佔價單發售單位113伙的61%，套現逾3.2億元，據成交紀錄冊顯示，有35宗成交的買家採建築期付款，佔比約51%（最高享5.5%直減折扣），佔最多；其次有19宗成交的買家採60日現金付款，佔比約28%（最高享7%直減折扣），佔比第二多。

同時，採建築期並向發展商申請按揭的付款法佔12宗，佔比約17%（最高享4.5%直減折扣）；另3宗成交的買家採60日現金付款並向發展商申請按揭，佔比約4%（最高享6%直減折扣）。換言之，共有47宗成交的買家是採建築期或相關付款法，佔比約68%；另22宗成交的買家採60日現金或相關付款法，佔比約32%，項目昨天再新沽岀5伙。

PARK YOHO Bologna明次輪售 超額23倍

至於新地元朗錦田PARK YOHO Bologna日前首輪賣出58伙，佔價單發售單位60伙97%後，最新再沽兩伙，其中第8B座1樓E室，實用面積364方呎1房設計連166方呎平台，成交價612.5萬元，實呎16,827元。至於明天次輪以發價單開售42伙（11月1日），過去3日累收逾1000張入票，超額約23倍。另碧桂園（2007）發展九龍城瓏碧以1129.4萬元售出20樓D室，實用面積414方呎2房戶，實呎27,280元，成交價創項目5月推售以來新高。

（發展商訪問）