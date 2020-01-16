經濟

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私募基金續租太古廣場 平4年前25% 186萬承租近1.9萬呎 呎租不足百元

【明報專訊】雖然近期本港新冠疫情回穩，港府亦逐步放寬社交距離措施及出入境限制，加上11月香港將舉辦國際金融領袖投資峰會，惟寫字樓市道並未即時受惠，部分指標式甲級商廈最新租金仍然呈跌勢，其中太古地產（1972）金鐘甲級商廈旗艦之一太古廣場一期，最新獲私募基金公司以近186萬元續租接近1.9萬方呎樓面，較4年多前舊租大跌約25%。

明報記者 林尚民

資料顯示，上述續租單位為太古廣場一期25樓01至08室及12室，總面積約18,968方呎，9月底獲貝恩投資私募股權（亞洲）續租，月租185.87萬元，折合呎租約98元，不足100元；租約期由2023年4月至2027年4月，為期4年，期內總租金支出料約8921萬元。

若參照過往資料，貝恩投資對上一份租約於2018年簽訂，當時租約期由2019年4月至2023年4月，今次提早約半年時間續租，而2018年時所簽訂租約月租為247.81萬元，呎租131元。換言之，最新租金水平較舊租大幅下跌約25%。

荷銀177萬續租太古廣場三期 低6年前5%

太古地產同系鄰近灣仔的太古廣場三期，8樓全層及20樓部分單位，總面積約19,240方呎，新近獲荷蘭國際銀行（ING），以月租177.01萬元續租，租約由2022年10月至2027年9月，為期5年，呎租約92元。資料顯示，該公司對上一份租約於2016年簽訂，當時月租約187.52萬元，呎租約97.5元，意味現租金較6年前下跌逾5%。

安老院續租嘉林邊道 逆市加租5%

雖然甲級商廈租金大跌，不過在疫情下，護老院需求仍然強勁，有安老中心提早續約，租金亦有所上漲。資料顯示，康惠護老中心承租多年的九龍嘉林邊道18號福康園7伙，總實用面積6006方呎，現有租約期至2025年3月。該公司10月中提早續租，租約期至2031年3月，首3年總月租26.81萬元，呎租約45元；其後3年租金將增加5%至28.21萬元，呎租約47元。

對比康惠護老中心現時所繳交的月租25.41萬元，今次提早續約的租金加幅逾5%。

值得留意的是，疫情下商用物業租務市場，不乏護老院大手承租個案，如松齡護老集團（1989）去年5月曾公布以逾2億元，向長城環亞租用銅鑼灣禮頓道1號地面大堂，以及1樓、2樓及3樓前排部分合共約3.54萬方呎樓面，租約為期共10年。其中2021年8月7日至2025年8月6日，共4年，月租170萬元；其後首次續租期為3年，即2025年8月7日至2028年8月6日，月租將增加34萬元或20%至204萬元；第二次續租選擇權則由2028年8月7日至2031年8月6日的3年，月租將再增加40.8萬元或20%、至244.8萬元。

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