馬泰陽：瞄準樓市撈底機會

差估署日前公布9月份私人住宅售價指數為362.1點，按月減少約2.1%，連跌4個月。然而在多個不明朗因素下，新盤以貼市價，甚至低市價推出，搶盡樓市焦點，打擊二手市場買賣。

為何現時是入市的好時機？因為在樓價下跌時，準買家可以用同樣的預算，購買更大面積、甚至更優質的單位。與此同時，樓價調整已足以抵消加息帶來的供樓壓力，成為入市執平貨誘因，筆者認為即使香港調升最優惠利率，現時利率水平仍處於歷史上的低息水平。

借鑑歷史經驗，今年美國加息雖然超乎預期，但市場普遍預期不會處於長期加息狀况，息口預期明年中將見頂，按照現時市場預測，美國最快更有機會於2024年開始減息，屆時本港利率亦有機會向下調整。各界正為社會復常做好準備，相信當本港經濟好轉，樓價自然亦會重拾升軌，倘若準買家有意入市，不妨把握現時樓價下行的機會，趁機撈底。

香港置業營運總監及九龍區董事

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[馬泰陽]