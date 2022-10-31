布少明：租金表現佳 住屋需求未減

根據差估署公布9月份私人住宅售價指數，按月跌約2.1%，今年首9個月已跌約8.1%；美聯樓價指數今年首9個月累跌約8%。踏入10月份，樓價進一步下跌，美聯樓價指數最新報156.4點，年內迄今進一步跌約8.86%。值得留意，差估署公布9月份私人住宅租金指數按月升約0.2%，連升5個月，首9個月跌約1.3%；美聯租金走勢圖今年首9個月跌約1.4%。不難發現，今年租金表現較樓價佳。租金表現優於樓價，主要原因是今年受疫情影響，打擊住宅物業買賣交投，成為樓價下挫的主因；根據美聯物業促成的住宅租務個案計算，今年首9個月個案按年增加超過15%。在租務需求帶動下，今年私人住宅租金表現相對穩定。

本港對外對內尚未全面免檢疫通關，經濟未能復常，加上下半年有新盤以低市價推出，搶佔市場焦點，連同本港息口有上調壓力，影響買家入市，觀望後市氣氛濃厚，導致部分急於出貨的業主減價求售，樓價跌幅明顯。相比之下，今年租金表現遠較樓價佳，在一定程度上反映居住需求不減，相信只待市民對後市信心回復，購買力即會捲土重來。近期股市表現有回暖迹象，加上防疫措施亦一再放寬，希望復常速度加快，經濟樓市亦回復舊觀，人人安居樂業。

美聯物業住宅部行政總裁

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[布少明]