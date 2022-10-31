經濟
廖偉強

投資策略

廖偉強：搶人才造就樓市生力軍

【明報專訊】最新的《施政報告》重點提出了「搶人才、搶企業」的措施，以各種優惠及便利來吸引海外人才來港，其中包括向他們退還在港置業時繳付的「辣招」稅。這項優化樓市辣招的措施，雖算不上是市場一致期待的「撤辣」，但為樓市播下了復蘇的種子。

在搶人才的同時，《施政報告》同步公布了合資格人才在港置業，可獲退還額外繳付的印花稅，僅須繳交按「第二標準稅率」計算的從價印花稅，這變相大幅減低港置業的成本，增加香港物業對他們的吸引力。

資料顯示，2016年起至今年上半年，累計約32.9萬人透過不同的人才輸入計劃來港。今次《施政報告》又推出了高端人才通行證計劃，合共就有「6+1」的搶人才途徑。

筆者認為，大家別小覷這次「搶人才」措施連同優化「辣招」稅的威力。其實過去6年，市場已經累積不少合資格的準買家，有些是居港接近7年的人士，有些是來港不久的專才，當中有部分都有興趣趁目前樓價回調提早入市，在港「落地生根」或投資，成為巨大的潛在購買力，亦為香港房地產市場注入新氣象。

筆者最近接觸了一些內地人，以及已取得身分證的新香港人，他們都不約而同表示非常喜歡香港。雖然在這幾年間，香港確實有了不少變化，但他們相信香港既有背靠祖國的優勢，亦是在一國兩制之下的一個大都會，只要香港的人才沒有大量流失，以及能夠適當地補充，經濟一定能再次蓬勃起來。未來一段時間，如果內地能夠逐步放寬入境的防疫限制，經濟復元的步伐可望加快；就正如2003年中央政府推出自由行，成為香港疫後復蘇動力，各行各業的市道亦得以快速回升，自然也能夠同步激活樓市。

利嘉閣地產總裁

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[廖偉強]

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