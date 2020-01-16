Open Menu
主頁
每日明報
即時新聞
明報OL網
明報影片
明報健康網
訂戶專享
會員平台
經濟
要聞
港聞
經濟
娛樂
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
副刊
英文
作家專欄
消費券
新冠疫情
大灣區
圖片看世界
經濟
2022年10月31日星期一
張佩儀 財女手記
投資策略
香港電訊進軍親子互動遊樂場 Sooper Yoo主打科技體能競技遊戲 集團：市場反應正面
屬「HKT Home」業務 強攻早有部署
迅銷結合線上線下模式 助客戶無縫購物
子不語今招股籌2.76億 每手4757元
國泰紐約往香港航班 明起復經俄羅斯領空
沒有紅藥丸藍藥丸 元宇宙演唱會暫難盛行
瑞銀Gantori：七大趨勢利好 美科技股仍值博
富蘭克林鄧普頓：歐美三類物業料逆市跑出
心泰醫療毛利率近九成 人幣波動 料今年純利續跌
GOGOX拓保險科技業務 最快明年推 8月購保險經紀公司 冀打破依賴中介情况
數據龐大 車保議價能力佳
復星醫藥上季純利倒退16%
贛鋒鋰業上季純利按年升逾6倍
43%港企曾遇網絡安全事故 亞太區最少
海爾智家上季多賺兩成
東航上季蝕近百億
手機嘟NFC卡片成新潮流
EiD：付運逾萬張 擬為客戶打造共贏生態圈
李澄幸：安老按揭未必愈遲申請愈好
環球經濟數據
金子：盈利放緩 騰訊沽26177
張兆聰：龍湖老闆突辭職對民企啟示
張兆聰：捕捉年底升浪 標指穩陣
伍禮賢：地緣政治緊張 利好中船防務
洪龍荃、卓穎姿：福耀玻璃市佔率高 專注汽車領域
謝偉銓：全民參與 實現「雙碳」目標
溫傑：時代電氣載通可中線持有
施羅德：貨幣政策緊縮 美難逃硬着陸
沈永年：驗樓錦囊（四）：天台廚房電器
林嘉文：加息未完 美元短期仍看升
區偉志：幣圈最好的時候
陳大為：高通脹是可長期化
陸振球：政府宜代兩電買燃料穩電價
陸振球：港股撈底勿亂用槓桿
林少陽：港股恐變質 過往估值不可靠
技術取勝：中石化宜守穩三底
李聲揚：香港寬頻派高息背後風險
蔡金強：全面危機繼續深化
徐家健：法治倒退比民主倒退更可怕
艾雲豪：印度IT小虎給溫總理的信
李順威：放慢加息開綠燈 影響市場
劉思明：跌市惜貨而沽顯強勢
何啟聰：季績前急跌 比亞迪熊54916
瑞銀亞洲：失守萬五關 恒指熊55889
摩根大通亞洲：下試心理關口 騰訊購27202
周顯：港府「致命的自負」
張佩儀：MPF中等風險基金投資策略
王弼：Meta成落水狗 可SC收復失地
曾淵滄：買超值股先評估派息前景
湯文亮：如何做一個有情有義的財仔
陳永傑：美經濟轉弱 加息損樓市
廖偉強：搶人才造就樓市生力軍
布少明：租金表現佳 住屋需求未減
馬泰陽：瞄準樓市撈底機會
私募基金續租太古廣場 平4年前25% 186萬承租近1.9萬呎 呎租不足百元
南豐中心舖位叫價1350萬
萬科連方I樓層高度3.5米 營造愜意空間
首10月新盤成交8720宗 按年挫四成
緻藍天3房880萬沽 屋苑兩年低
晉環享南區靚景 擁鐵路優勢
御龍山均呎1.53萬 兩年新低
趁美國加息低吸債券
張佩儀：MPF中等風險基金投資策略
【明報專訊】債券基金和混合資產基金都屬於強積金（MPF）計劃中的中等風險基金。
上 / 下一篇新聞
香港電訊進軍親子互動遊樂場 Sooper Yoo主打科技體能競技遊戲 集團：市場反應正面
屬「HKT Home」業務 強攻早有部署
迅銷結合線上線下模式 助客戶無縫購物
子不語今招股籌2.76億 每手4757元
國泰紐約往香港航班 明起復經俄羅斯領空
沒有紅藥丸藍藥丸 元宇宙演唱會暫難盛行
瑞銀Gantori：七大趨勢利好 美科技股仍值博
富蘭克林鄧普頓：歐美三類物業料逆市跑出
心泰醫療毛利率近九成 人幣波動 料今年純利續跌
GOGOX拓保險科技業務 最快明年推 8月購保險經紀公司 冀打破依賴中介情况
數據龐大 車保議價能力佳
復星醫藥上季純利倒退16%
贛鋒鋰業上季純利按年升逾6倍
43%港企曾遇網絡安全事故 亞太區最少
海爾智家上季多賺兩成
東航上季蝕近百億
手機嘟NFC卡片成新潮流
EiD：付運逾萬張 擬為客戶打造共贏生態圈
李澄幸：安老按揭未必愈遲申請愈好
環球經濟數據
金子：盈利放緩 騰訊沽26177
張兆聰：龍湖老闆突辭職對民企啟示
張兆聰：捕捉年底升浪 標指穩陣
伍禮賢：地緣政治緊張 利好中船防務
洪龍荃、卓穎姿：福耀玻璃市佔率高 專注汽車領域
謝偉銓：全民參與 實現「雙碳」目標
溫傑：時代電氣載通可中線持有
施羅德：貨幣政策緊縮 美難逃硬着陸
沈永年：驗樓錦囊（四）：天台廚房電器
林嘉文：加息未完 美元短期仍看升
區偉志：幣圈最好的時候
陳大為：高通脹是可長期化
陸振球：政府宜代兩電買燃料穩電價
陸振球：港股撈底勿亂用槓桿
林少陽：港股恐變質 過往估值不可靠
技術取勝：中石化宜守穩三底
李聲揚：香港寬頻派高息背後風險
蔡金強：全面危機繼續深化
徐家健：法治倒退比民主倒退更可怕
艾雲豪：印度IT小虎給溫總理的信
李順威：放慢加息開綠燈 影響市場
劉思明：跌市惜貨而沽顯強勢
何啟聰：季績前急跌 比亞迪熊54916
瑞銀亞洲：失守萬五關 恒指熊55889
摩根大通亞洲：下試心理關口 騰訊購27202
周顯：港府「致命的自負」
張佩儀：MPF中等風險基金投資策略
王弼：Meta成落水狗 可SC收復失地
曾淵滄：買超值股先評估派息前景
湯文亮：如何做一個有情有義的財仔
陳永傑：美經濟轉弱 加息損樓市
廖偉強：搶人才造就樓市生力軍
布少明：租金表現佳 住屋需求未減
馬泰陽：瞄準樓市撈底機會
私募基金續租太古廣場 平4年前25% 186萬承租近1.9萬呎 呎租不足百元
南豐中心舖位叫價1350萬
萬科連方I樓層高度3.5米 營造愜意空間
首10月新盤成交8720宗 按年挫四成
緻藍天3房880萬沽 屋苑兩年低
晉環享南區靚景 擁鐵路優勢
御龍山均呎1.53萬 兩年新低
趁美國加息低吸債券
香港電訊進軍親子互動遊樂場 Sooper Yoo主打科技體能競技遊戲 集團：市場反應正面
屬「HKT Home」業務 強攻早有部署
迅銷結合線上線下模式 助客戶無縫購物
子不語今招股籌2.76億 每手4757元
國泰紐約往香港航班 明起復經俄羅斯領空
沒有紅藥丸藍藥丸 元宇宙演唱會暫難盛行
瑞銀Gantori：七大趨勢利好 美科技股仍值博
富蘭克林鄧普頓：歐美三類物業料逆市跑出
心泰醫療毛利率近九成 人幣波動 料今年純利續跌
GOGOX拓保險科技業務 最快明年推 8月購保險經紀公司 冀打破依賴中介情况
數據龐大 車保議價能力佳
復星醫藥上季純利倒退16%
贛鋒鋰業上季純利按年升逾6倍
43%港企曾遇網絡安全事故 亞太區最少
海爾智家上季多賺兩成
東航上季蝕近百億
手機嘟NFC卡片成新潮流
EiD：付運逾萬張 擬為客戶打造共贏生態圈
李澄幸：安老按揭未必愈遲申請愈好
環球經濟數據
金子：盈利放緩 騰訊沽26177
張兆聰：龍湖老闆突辭職對民企啟示
張兆聰：捕捉年底升浪 標指穩陣
伍禮賢：地緣政治緊張 利好中船防務
洪龍荃、卓穎姿：福耀玻璃市佔率高 專注汽車領域
謝偉銓：全民參與 實現「雙碳」目標
溫傑：時代電氣載通可中線持有
施羅德：貨幣政策緊縮 美難逃硬着陸
沈永年：驗樓錦囊（四）：天台廚房電器
林嘉文：加息未完 美元短期仍看升
區偉志：幣圈最好的時候
陳大為：高通脹是可長期化
陸振球：政府宜代兩電買燃料穩電價
陸振球：港股撈底勿亂用槓桿
林少陽：港股恐變質 過往估值不可靠
技術取勝：中石化宜守穩三底
李聲揚：香港寬頻派高息背後風險
蔡金強：全面危機繼續深化
徐家健：法治倒退比民主倒退更可怕
艾雲豪：印度IT小虎給溫總理的信
李順威：放慢加息開綠燈 影響市場
劉思明：跌市惜貨而沽顯強勢
何啟聰：季績前急跌 比亞迪熊54916
瑞銀亞洲：失守萬五關 恒指熊55889
摩根大通亞洲：下試心理關口 騰訊購27202
周顯：港府「致命的自負」
王弼：Meta成落水狗 可SC收復失地
曾淵滄：買超值股先評估派息前景
湯文亮：如何做一個有情有義的財仔
陳永傑：美經濟轉弱 加息損樓市
廖偉強：搶人才造就樓市生力軍
布少明：租金表現佳 住屋需求未減
馬泰陽：瞄準樓市撈底機會
私募基金續租太古廣場 平4年前25% 186萬承租近1.9萬呎 呎租不足百元
南豐中心舖位叫價1350萬
萬科連方I樓層高度3.5米 營造愜意空間
首10月新盤成交8720宗 按年挫四成
緻藍天3房880萬沽 屋苑兩年低
晉環享南區靚景 擁鐵路優勢
御龍山均呎1.53萬 兩年新低
趁美國加息低吸債券
prev
next