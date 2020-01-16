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何啟聰

投資策略

何啟聰：季績前急跌 比亞迪熊54916

【明報專訊】港股在期指結算日捱沽，恒指低位曾跌逾650點，跌至14,770點的逾13年低位，收市跌逾560點。隨着恒指低位曾經失守14,800點，短線支持或下移至參考14,500點水平；萬五點關口未企穩，該水平或變為阻力。

汽車股比亞迪（1211）顯著受壓，上周五曾重挫逾11%至163.1元，跌至逾一年低位，收市亦跌近一成。比亞迪季績前急跌，180元水平或已由支持變成阻力，支持或下移至參考150元關口。看好或可考慮比迪牛證（57477），收回價151元，行使價147元，槓桿比率約8.5倍。相反看淡或可留意比迪熊證（54916），收回價200元，行使價204元，槓桿比率約4.8倍。

港交所跌至逾兩年低位，吸引資金部署好倉。看好或可考慮港交牛證（54227），收回價201.88元，行使價199.88元，槓桿比率13倍。看淡或可留意港交熊證（55395），收回價248元，行使價250元，槓桿比率約6.4倍。

（免責聲明：筆者為瑞士信貸(香港)有限公司的代表及證監會持牌人，並無持有相關上市公司的任何財務權益。本文內容不構成要約、建議或促使任何人士提呈買賣或認購任何證券。結構性產品價格可升可跌，投資者或會蒙受全盤損失。結構性產品並無抵押品。如發行人無力償債或違約，投資者可能無法收回部份或全部應收款項。牛熊證備強制贖回機制而可能被提早終止， R類牛熊證之剩餘價值可能為零。過往表現並不反映將來表現。投資者應瞭解風險，並諮詢專業顧問及查閱有關上市文件。瑞信之聯屬公司為結構性產品之流通量提供者，亦可能是唯一報價者。）

瑞信香港認股證及牛熊證銷售主管

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[何啟聰]

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