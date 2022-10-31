經濟
區偉志 加密解碼

投資策略

區偉志：幣圈最好的時候

【明報專訊】筆者早前出席香港數碼資產學會就職典禮，並在台上致辭，勉勵年輕人找緊機遇，因為數碼資產行業在急速發展，香港極需要這方面的人才。現在正是加密貨幣的嚴冬(crypto winter)，我們還鼓勵年輕人入行，是否已不合時宜? 就此，筆者致辭時最後贈予台下觀眾一句「這是最壞的時候，也是最好的時候」。

有很多人以為數碼資產就只是比特幣或以太幣這些加密貨幣，若果對投資或炒賣沒有興趣，那就不看也罷，更沒理由鼓勵學生加入這行業。其實數碼資產涉及很多不同概念及應用場景，絕非純投資加密貨幣那麼簡單，例如NFT，它本身是數碼資產擁有權的證明，你可把它當作跟加密貨幣一樣的投資工具，但亦可把它用作會員證、實物的憑證、市場推廣工具、元宇宙內的資產，甚至是一個投票權。除了NFT，數字資產概念也包括DeFi、Web3、GameFi 、元宇宙及央行數字貨幣等。這是一個很大的生態圈，所衍生出來的應用將會受惠每個人。

加密幣吸引人才資金 帶動創新發展

幣價的催化劑，往往是基於生態圈背後的科技創新，例如2020年的夏天是DeFi Summer，當時有人在以太坊上編寫了金融平台的智能合約，發明了自動造市系統(AMM)，去中心化金融就此誕生，亦帶動了以太幣及一眾跟DeFi有關的平台幣大幅上升。各生態圈內的加密貨幣，成為了年輕追夢者創新的動力，也是吸引初創投資者的踏腳石。有了人才及資金，一切皆變得可能，例如一眾X-to-Earn項目、DeFi 項目，或是以NFT衍生出來的各種應用場景，都是靠代幣或加密資產來帶動整個生態圈發展的。

區塊鏈技術會否繼續發展？會否有更多程式開發員加入數碼資產的生態圈？NFT 及元宇宙會否慢慢融入市民生活當中？這肯定都是一個趨勢。Web3現在只是一個起步點，全球的以太坊用戶也只有數千萬，假若到2030年真的如投行所說有10億人使用Web3，現在的所謂寒冬其實只是一個大趨勢的調整，是一個汰弱留強的過程。加密貨幣的發展不僅是金融方面，還有文化、科技與社交等方面的創新。

Web3要與生活接軌 才能廣泛應用

當然，這種新技術要大放異彩，首先要能夠與現實生活接軌，例如去中心化儲存、身份認證方案、物聯網等都是一些值得發展的應用場景，也讓區塊鏈技術更貼地。除此之外，Web3世界要得到廣泛應用，也要有政府的支持、接受政府的監管，做好AML/KYC 工作，不要一味強調去中心化，中間落墨相信會是更好的模式。

轉瞬間，《加密解碼》這專欄已刊登了一年，是時候說聲再見。在此感謝本會各幹事精彩用心的撰文，以及讀者對我們的支持。回顧過去數十篇文章，筆者在執筆前也做了不少研究，對自己來說也算獲益良多，最感恩的是得到不少朋友的正面反饋，畢竟能夠把知識傳遞才是最大的滿足。最後，寄語讀者「轉危從心」，一切危機的化解都是從心態開始，希望大家能持着正能量積極面對人生，永遠都是「最好的時候」！

香港數碼資產學會共同創辦人 石壁投資管理(香港)有限公司投資總監

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[區偉志 加密解碼]

上 / 下一篇新聞

香港電訊進軍親子互動遊樂場 Sooper Yoo主打科技體能競技遊戲 集團：市場反應正面
香港電訊進軍親子互動遊樂場 Sooper Yoo主打科技體能競技遊戲 集團：市場反應正面
屬「HKT Home」業務 強攻早有部署
屬「HKT Home」業務 強攻早有部署
迅銷結合線上線下模式 助客戶無縫購物
迅銷結合線上線下模式 助客戶無縫購物
子不語今招股籌2.76億 每手4757元
子不語今招股籌2.76億 每手4757元
國泰紐約往香港航班 明起復經俄羅斯領空
國泰紐約往香港航班 明起復經俄羅斯領空
沒有紅藥丸藍藥丸 元宇宙演唱會暫難盛行
沒有紅藥丸藍藥丸 元宇宙演唱會暫難盛行
瑞銀Gantori：七大趨勢利好 美科技股仍值博
瑞銀Gantori：七大趨勢利好 美科技股仍值博
富蘭克林鄧普頓：歐美三類物業料逆市跑出
富蘭克林鄧普頓：歐美三類物業料逆市跑出
心泰醫療毛利率近九成 人幣波動 料今年純利續跌
心泰醫療毛利率近九成 人幣波動 料今年純利續跌
GOGOX拓保險科技業務 最快明年推 8月購保險經紀公司 冀打破依賴中介情况
GOGOX拓保險科技業務 最快明年推 8月購保險經紀公司 冀打破依賴中介情况
數據龐大 車保議價能力佳
數據龐大 車保議價能力佳
復星醫藥上季純利倒退16%
復星醫藥上季純利倒退16%
贛鋒鋰業上季純利按年升逾6倍
贛鋒鋰業上季純利按年升逾6倍
43%港企曾遇網絡安全事故 亞太區最少
43%港企曾遇網絡安全事故 亞太區最少
海爾智家上季多賺兩成
海爾智家上季多賺兩成
東航上季蝕近百億
東航上季蝕近百億
手機嘟NFC卡片成新潮流
手機嘟NFC卡片成新潮流
EiD：付運逾萬張 擬為客戶打造共贏生態圈
EiD：付運逾萬張 擬為客戶打造共贏生態圈
李澄幸：安老按揭未必愈遲申請愈好
李澄幸：安老按揭未必愈遲申請愈好
環球經濟數據
環球經濟數據
金子：盈利放緩 騰訊沽26177
金子：盈利放緩 騰訊沽26177
張兆聰：龍湖老闆突辭職對民企啟示
張兆聰：龍湖老闆突辭職對民企啟示
張兆聰：捕捉年底升浪 標指穩陣
張兆聰：捕捉年底升浪 標指穩陣
伍禮賢：地緣政治緊張 利好中船防務
伍禮賢：地緣政治緊張 利好中船防務
洪龍荃、卓穎姿：福耀玻璃市佔率高 專注汽車領域
洪龍荃、卓穎姿：福耀玻璃市佔率高 專注汽車領域
謝偉銓：全民參與 實現「雙碳」目標
謝偉銓：全民參與 實現「雙碳」目標
溫傑：時代電氣載通可中線持有
溫傑：時代電氣載通可中線持有
施羅德：貨幣政策緊縮 美難逃硬着陸
施羅德：貨幣政策緊縮 美難逃硬着陸
沈永年：驗樓錦囊（四）：天台廚房電器
沈永年：驗樓錦囊（四）：天台廚房電器
林嘉文：加息未完 美元短期仍看升
林嘉文：加息未完 美元短期仍看升
陳大為：高通脹是可長期化
陳大為：高通脹是可長期化
陸振球：政府宜代兩電買燃料穩電價
陸振球：政府宜代兩電買燃料穩電價
陸振球：港股撈底勿亂用槓桿
陸振球：港股撈底勿亂用槓桿
林少陽：港股恐變質 過往估值不可靠
林少陽：港股恐變質 過往估值不可靠
技術取勝：中石化宜守穩三底
技術取勝：中石化宜守穩三底
李聲揚：香港寬頻派高息背後風險
李聲揚：香港寬頻派高息背後風險
蔡金強：全面危機繼續深化
蔡金強：全面危機繼續深化
徐家健：法治倒退比民主倒退更可怕
徐家健：法治倒退比民主倒退更可怕
艾雲豪：印度IT小虎給溫總理的信
艾雲豪：印度IT小虎給溫總理的信
李順威：放慢加息開綠燈 影響市場
李順威：放慢加息開綠燈 影響市場
劉思明：跌市惜貨而沽顯強勢
劉思明：跌市惜貨而沽顯強勢
何啟聰：季績前急跌 比亞迪熊54916
何啟聰：季績前急跌 比亞迪熊54916
瑞銀亞洲：失守萬五關 恒指熊55889
瑞銀亞洲：失守萬五關 恒指熊55889
摩根大通亞洲：下試心理關口 騰訊購27202
摩根大通亞洲：下試心理關口 騰訊購27202
周顯：港府「致命的自負」
周顯：港府「致命的自負」
張佩儀：MPF中等風險基金投資策略
張佩儀：MPF中等風險基金投資策略
王弼：Meta成落水狗 可SC收復失地
王弼：Meta成落水狗 可SC收復失地
曾淵滄：買超值股先評估派息前景
曾淵滄：買超值股先評估派息前景
湯文亮：如何做一個有情有義的財仔
湯文亮：如何做一個有情有義的財仔
陳永傑：美經濟轉弱 加息損樓市
陳永傑：美經濟轉弱 加息損樓市
廖偉強：搶人才造就樓市生力軍
廖偉強：搶人才造就樓市生力軍
布少明：租金表現佳 住屋需求未減
布少明：租金表現佳 住屋需求未減
馬泰陽：瞄準樓市撈底機會
馬泰陽：瞄準樓市撈底機會
私募基金續租太古廣場 平4年前25% 186萬承租近1.9萬呎 呎租不足百元
私募基金續租太古廣場 平4年前25% 186萬承租近1.9萬呎 呎租不足百元
南豐中心舖位叫價1350萬
南豐中心舖位叫價1350萬
萬科連方I樓層高度3.5米 營造愜意空間
萬科連方I樓層高度3.5米 營造愜意空間
首10月新盤成交8720宗 按年挫四成
首10月新盤成交8720宗 按年挫四成
緻藍天3房880萬沽 屋苑兩年低
緻藍天3房880萬沽 屋苑兩年低
晉環享南區靚景 擁鐵路優勢
晉環享南區靚景 擁鐵路優勢
御龍山均呎1.53萬 兩年新低
御龍山均呎1.53萬 兩年新低
趁美國加息低吸債券
趁美國加息低吸債券