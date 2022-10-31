經濟
溫傑 溫研股海

投資策略

溫傑：時代電氣載通可中線持有

【明報專訊】上周一（24日）港股急挫逾1000點，周二（25日）略破相關水平後走勢曾暫見回穩，可是周五（28日）沽壓再現，跌至最低14,770點，再創13年半新低。上周五港股期指結算日，恒指收報14,863點，下跌3.7%；科指收報2,822點，跌幅更達5.6%，走勢持續偏弱。考慮近期美股回穩反彈，突顯港股失色。若以今年2月10日的高位25,050點計算，恒指年高低波幅達10,280點，是2009年後最大的年度波幅。

以內地經濟數據而言，上星期公布的數據總體優於預期。第三季中國GDP按年增速反彈至3.9%，優於首兩季及市場預期。數據反映經濟活動回升，基建投資持續走高，景氣按季觸底回暖。9月數據喜憂參半，整體固投增速進一步攀升；惟消費受疫情衝擊等影響，上月增長再次放緩。

美股回穩、配合內地總體經濟正溫和復蘇趨勢，本應有利港股的投資氣氛，可是最終走勢未如預期。部分分析指出，在新一屆中共最高領導層之中，缺乏被認定為屬市場主導的經濟改革代表人物，加上首次提及「規範財富積累機制」，市場擔心不利經濟改革及金融業發展。事實上，上周的資金流向可見，外資狠心沽貨，內地資金及散戶傾向趁低吸納。展望後市，港股因超賣出現短期反彈，中期後市仍有下跌風險。在業績期內，個股的股價上落幅度尤其增加，各位戰友務必做好風險管理。

時代電氣業務前景正面

第一隻介紹的是時代電氣（3898），其主要從事軌道交通裝備產品及相關服務。集團積極佈局其他產業，包括在功率半導體器件、新能源汽車電驅系統等。集團首三季度營業收入108.8億元人民幣，按年增27.6%。歸屬股東淨利潤15.6億元人民幣，增30%。今年首三季度軌道交通裝備產品實現營業收入72億元人民幣，同比增長5%。同期新興裝備產品的收入為35.3億元人民幣，按年增137%。其中，功率半導體器件及新能源汽車電驅系統的相關收入，分別增長77.8%及193.8%。工業變流更按年大增超過300%。

集團未來發展可受惠政策。隨着二十大會議閉幕，投資者注視將於12月舉行的中央經濟工作會議，更多的刺激措施有機會在該會議上提出，料中央將加快基建投資以拉動經濟，鐵路設備行業復蘇勢頭於明年持續。新興裝備業務方面，在絕緣柵雙極電晶體（IGBT）領域持續發展，可在國產化趨勢下搶佔市場份額。

看好其後市的投資者，可於32.8元以下買入，首個目標為36元。若市况配合，中線有機會回升至39元或以上水平。為減投資風險，跌破29.5元或需先行止蝕。

載通可分段收集

第二隻介紹的股份是載通（0062），旗下業務除大家熟識的專營公共巴士業務（即九巴及龍運）外，亦包括非專營運輸業務、物業發展及內地運輸業務。受新冠疫情打擊，集團上半年業績由盈轉虧，但隨着日趨復常，業績有望改善。更重要的是，集團正積極推動多項計劃，有利中長線業績表現。以地產業務計，位於觀塘巧明街的改建項目預計會於明年落成，當中包括2幢商廈及商場，有望為集團帶來穩定的租金收益。此外，集團決定將屯門工業區內的用地重建發展成商廈，未來將為集團進一步帶來經常性租金收入。載通投資前景日趨明朗化，適合分段部署作中長線持有。

（筆者為證監會持牌人，其及其有聯繫者無擁有上述股份發行人之財務權益）

凱基亞洲投資策略部主管

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[溫傑 溫研股海]

上 / 下一篇新聞

香港電訊進軍親子互動遊樂場 Sooper Yoo主打科技體能競技遊戲 集團：市場反應正面
香港電訊進軍親子互動遊樂場 Sooper Yoo主打科技體能競技遊戲 集團：市場反應正面
屬「HKT Home」業務 強攻早有部署
屬「HKT Home」業務 強攻早有部署
迅銷結合線上線下模式 助客戶無縫購物
迅銷結合線上線下模式 助客戶無縫購物
子不語今招股籌2.76億 每手4757元
子不語今招股籌2.76億 每手4757元
國泰紐約往香港航班 明起復經俄羅斯領空
國泰紐約往香港航班 明起復經俄羅斯領空
沒有紅藥丸藍藥丸 元宇宙演唱會暫難盛行
沒有紅藥丸藍藥丸 元宇宙演唱會暫難盛行
瑞銀Gantori：七大趨勢利好 美科技股仍值博
瑞銀Gantori：七大趨勢利好 美科技股仍值博
富蘭克林鄧普頓：歐美三類物業料逆市跑出
富蘭克林鄧普頓：歐美三類物業料逆市跑出
心泰醫療毛利率近九成 人幣波動 料今年純利續跌
心泰醫療毛利率近九成 人幣波動 料今年純利續跌
GOGOX拓保險科技業務 最快明年推 8月購保險經紀公司 冀打破依賴中介情况
GOGOX拓保險科技業務 最快明年推 8月購保險經紀公司 冀打破依賴中介情况
數據龐大 車保議價能力佳
數據龐大 車保議價能力佳
復星醫藥上季純利倒退16%
復星醫藥上季純利倒退16%
贛鋒鋰業上季純利按年升逾6倍
贛鋒鋰業上季純利按年升逾6倍
43%港企曾遇網絡安全事故 亞太區最少
43%港企曾遇網絡安全事故 亞太區最少
海爾智家上季多賺兩成
海爾智家上季多賺兩成
東航上季蝕近百億
東航上季蝕近百億
手機嘟NFC卡片成新潮流
手機嘟NFC卡片成新潮流
EiD：付運逾萬張 擬為客戶打造共贏生態圈
EiD：付運逾萬張 擬為客戶打造共贏生態圈
李澄幸：安老按揭未必愈遲申請愈好
李澄幸：安老按揭未必愈遲申請愈好
環球經濟數據
環球經濟數據
金子：盈利放緩 騰訊沽26177
金子：盈利放緩 騰訊沽26177
張兆聰：龍湖老闆突辭職對民企啟示
張兆聰：龍湖老闆突辭職對民企啟示
張兆聰：捕捉年底升浪 標指穩陣
張兆聰：捕捉年底升浪 標指穩陣
伍禮賢：地緣政治緊張 利好中船防務
伍禮賢：地緣政治緊張 利好中船防務
洪龍荃、卓穎姿：福耀玻璃市佔率高 專注汽車領域
洪龍荃、卓穎姿：福耀玻璃市佔率高 專注汽車領域
謝偉銓：全民參與 實現「雙碳」目標
謝偉銓：全民參與 實現「雙碳」目標
施羅德：貨幣政策緊縮 美難逃硬着陸
施羅德：貨幣政策緊縮 美難逃硬着陸
沈永年：驗樓錦囊（四）：天台廚房電器
沈永年：驗樓錦囊（四）：天台廚房電器
林嘉文：加息未完 美元短期仍看升
林嘉文：加息未完 美元短期仍看升
區偉志：幣圈最好的時候
區偉志：幣圈最好的時候
陳大為：高通脹是可長期化
陳大為：高通脹是可長期化
陸振球：政府宜代兩電買燃料穩電價
陸振球：政府宜代兩電買燃料穩電價
陸振球：港股撈底勿亂用槓桿
陸振球：港股撈底勿亂用槓桿
林少陽：港股恐變質 過往估值不可靠
林少陽：港股恐變質 過往估值不可靠
技術取勝：中石化宜守穩三底
技術取勝：中石化宜守穩三底
李聲揚：香港寬頻派高息背後風險
李聲揚：香港寬頻派高息背後風險
蔡金強：全面危機繼續深化
蔡金強：全面危機繼續深化
徐家健：法治倒退比民主倒退更可怕
徐家健：法治倒退比民主倒退更可怕
艾雲豪：印度IT小虎給溫總理的信
艾雲豪：印度IT小虎給溫總理的信
李順威：放慢加息開綠燈 影響市場
李順威：放慢加息開綠燈 影響市場
劉思明：跌市惜貨而沽顯強勢
劉思明：跌市惜貨而沽顯強勢
何啟聰：季績前急跌 比亞迪熊54916
何啟聰：季績前急跌 比亞迪熊54916
瑞銀亞洲：失守萬五關 恒指熊55889
瑞銀亞洲：失守萬五關 恒指熊55889
摩根大通亞洲：下試心理關口 騰訊購27202
摩根大通亞洲：下試心理關口 騰訊購27202
周顯：港府「致命的自負」
周顯：港府「致命的自負」
張佩儀：MPF中等風險基金投資策略
張佩儀：MPF中等風險基金投資策略
王弼：Meta成落水狗 可SC收復失地
王弼：Meta成落水狗 可SC收復失地
曾淵滄：買超值股先評估派息前景
曾淵滄：買超值股先評估派息前景
湯文亮：如何做一個有情有義的財仔
湯文亮：如何做一個有情有義的財仔
陳永傑：美經濟轉弱 加息損樓市
陳永傑：美經濟轉弱 加息損樓市
廖偉強：搶人才造就樓市生力軍
廖偉強：搶人才造就樓市生力軍
布少明：租金表現佳 住屋需求未減
布少明：租金表現佳 住屋需求未減
馬泰陽：瞄準樓市撈底機會
馬泰陽：瞄準樓市撈底機會
私募基金續租太古廣場 平4年前25% 186萬承租近1.9萬呎 呎租不足百元
私募基金續租太古廣場 平4年前25% 186萬承租近1.9萬呎 呎租不足百元
南豐中心舖位叫價1350萬
南豐中心舖位叫價1350萬
萬科連方I樓層高度3.5米 營造愜意空間
萬科連方I樓層高度3.5米 營造愜意空間
首10月新盤成交8720宗 按年挫四成
首10月新盤成交8720宗 按年挫四成
緻藍天3房880萬沽 屋苑兩年低
緻藍天3房880萬沽 屋苑兩年低
晉環享南區靚景 擁鐵路優勢
晉環享南區靚景 擁鐵路優勢
御龍山均呎1.53萬 兩年新低
御龍山均呎1.53萬 兩年新低
趁美國加息低吸債券
趁美國加息低吸債券