數據龐大 車保議價能力佳

Reeve指出，在美國、東南亞等市場早已有數碼化投保，保單定價具彈性，像外國的私家車保險是可以按「揸多保多、揸少保少」類似的操作或經驗，GOGOX的數據正好能設計出有別傳統的車保產品。而且香港目前的數碼化投保除了自願醫保外，多是一些行山保、寵物保等，尚有好大發展空間，市場一定會持續增長，故GOGOX的保險科技業務會由香港及最熟悉的貨車市場開始，若運作順利，希望能複製至公司的海外市場。而目前東南亞最大獨角獸之一、網上Call車平台Grab亦有與保險公司進行類似的合作並成立數碼保險平台。

上半年虧損擴大 新業務或成新增長點

事實上，GOGOX以往收入來源一直是B2B物流服務及B2C服務收入，今年集團上半年虧損已近10.5億元，較去年同期的2.47億元大幅擴大。受制於內地貨運市場競爭激烈、本港成長空間有限等因素，今次公司若能開拓本港或海外市場的保險科技業務，或可成為新增長點。