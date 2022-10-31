心泰醫療毛利率近九成 人幣波動 料今年純利續跌

撰文：旻晞

心泰成立至今已28年，一直針對結構性心臟病介入醫療器械研發、產品覆蓋三大應用領域，即先天性心臟病、心源性卒中及瓣膜病。集團是次共有3名基石投資者承諾認購，包括嘉實國際溢價基金、上海臨港經濟發展集團以及九州通國際集團，若以中間價30.3元計，3家基石投資者共認購2480萬美元，涉及643萬股，佔發售股份（超額配售股未獲行使）的28.6%。而招股價相當於去年歷史市盈率介乎162至175倍，估值相當進取。而集資所得五成用於研發，24%用於銷售活動等。

內地心臟醫療器械產品最大供應商

按弗若斯沙利文報告，中國針對結構性心臟病的介入醫療器械的市場規模，預計將由2021年的20億元增至2025年的104億元人民幣，年複合增長率為51.0%，反映市場仍處於高速增長期。而截至最後實際可行日期，心泰擁有20款已上市封堵器產品、9款封堵器在研產品，以及21款主要心臟瓣膜在研產品，全部為自主研發，集團於中國有232項註冊專利及51項待決專利申請，以及在美國和歐盟的14項申請中專利。

心泰各系列產品中，以先天性心臟病封堵器產品系列尤其為市場所認知，亦一直是集團的主要收入來源，往績期間，相關產品收入佔集團總收入長期保持於57%至最高74%。先天性心臟病封堵器是醫療器械，旨在封閉因先天性異常發育導致的心臟殘留未閉或缺損。目前集團MemoPart®及MemoCarna®系列產品早已推出市場，至於完全生物可降解技術MemoSorb®室間隔缺損封堵器IV代，於今年2月獲國家藥監局批准，其他可降解封堵器產品則仍處於研發階段。相對傳統金屬封堵器，生物可降解封器可隨時間降解為二氧化碳及水，不會在人體永久殘留，技術優勢領先。

心泰目前主要透過直銷方式向醫院銷售旗下產品。截至今年6月底，已擁有288家經銷商的全國性網絡，覆蓋878家醫院。以往集團亦有透過控股公司餘下樂普醫療集團，將產品銷售至海外，但近年除印度市場外，心泰已逐步轉而直接與海外經銷商簽訂經銷協議，去年直銷予海外經銷商的毛利率為88.8%，較銷售予餘下樂普的87.5%略高。

業績方面，集團近年收入保持雙位數增長，尤其集團毛利率一直保持貼近90%的高水平，如其「王牌」產品系列：先天性心臟病封堵器產品去年毛利率便高達94%。今年上半年相關產品平均售價為4624元，較去年全年平均價只微升1%，但卻較2019年急升46%，主要是規模效益及生產過程簡化推動。但留意，截至最後可行日期，集團的醫療器械未被納入內地的集中採購制度，若日後旗下產品獲納入，價格有機會大幅下調，影響集團毛利率。

倘納入集中採購 降價或影響毛利率

另外，集團去年為籌備上市涉及開支3270萬元人民幣，拖累純利倒退；而今年上半年，人民幣匯率波動，引致贖回負債進行重新換算造成2690萬元人民幣的匯兌損失，加上財務成本上升，令今年上半年純利倒退42%。心泰預料相關因素仍影響下半年業績表現，故預計今年全年純利將會繼續下跌。

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