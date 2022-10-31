富蘭克林鄧普頓：歐美三類物業料逆市跑出

Wang指出，通脹升溫、利息上升、衰退風險及俄烏戰爭等，均屬美國及歐洲經濟現時面對的不明朗因素。當中，Wang分析，美國及歐洲於2020年3月出現新冠疫情大流行後，居民日常生活及正常市場周期均被擾亂，例如隨着美國聯儲局及歐洲央行於當年3月下旬開始積極印鈔，重啟量寬（QE）救市，經濟在2020年下半年曾開始同步復蘇，惟隨着通脹飈升，有關央行今年以來亦先後開始加息，收緊銀根，美國及歐洲經濟今年底或明年初便有可能出現衰退。

不過，Wang強調，事情並非一面倒向壞，例如美國及歐洲的消費者開支至今仍然保持理想，家庭住戶及企業的資產負債表穩健、企業盈利亦向好，均屬正面信號，而且槓桿率，特別是銀行體系內的槓桿率低於2007年、金融海嘯爆發前的水平，故此該行認為，是次可能出現的經濟衰退，不會如金融海嘯時般嚴重，而情况在2024年便有機會開始好轉。

歐美通脹將長期高於疫前

宜選可對冲通脹資產

根據Wang的預測，即使歐洲通脹不會長期高企於現時的9%至10%，未來數年可能會回落到3%至4%，但仍遠高於2020年新冠疫情爆發前的水平，而美國通脹情况估計亦相若。

Wang指出，在上述宏觀環境下，很多投資者傾向投資一些可帶來穩定收入及對冲通脹的資產，而該行認為，房地產是當前適合的投資之選。舉例說，截至今年第二季，美國房地產整體回報過去44年一直跑贏通脹；而歐洲商業房地產過去10年也能提供較通脹率理想的風險調整後回報。

美物流中心歐酒店 租金續升可期

根據Wang的分析，現時有兩類歐美房地產可以對冲通脹──第一類是簽訂的長期租約與通脹掛鈎，業主可以將上升的成本直接轉嫁予租戶，舉例說，歐洲不少醫療中心、教育或其他政府物業， 租約均列明租金升幅將與當地通脹掛鈎，便是當前宏觀環境下的好選擇；第二類是物業基本因素強勁，業主在目前的經濟環境下也可以加租，從而提升營業淨利（Net Operating Income、NOI），例如空置率低、租金收入高單位數增長的美國物流中心，以及受惠於歐元匯價大跌、美國遊客湧至的歐洲酒店。

醫療中心長者宿舍

受惠人口老化趨勢

Wang又認為，可以籠統將房地產分為兩大類投資主題，第一類投資主題是周期性，有關物業的回報與經濟增長、就業市場及盛衰周期掛鈎，例如寫字樓、零售及服務式住宅；第二類主題則是結構性增長，往往與人口結構等因素有關，例如醫療中心及長者宿舍目前便受惠於人口老化的趨勢，即使經濟明年出現衰退，租金收入的抗跌力亦較強。

ESG房地產受機構投資者青睞

Wang指出，醫療中心、退休人士宿舍、可負擔房屋（affordable housing）、社會房屋（social housing）及學生宿舍等與ESG及社會基建相關物業，被不少機構投資者給予很高的評價，同樣屬於具備結構性增長機會的房地產項目。

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