瑞銀Gantori：七大趨勢利好 美科技股仍值博

明報記者 葉創成

上周五在「瑞銀創新科技行業媒體電話會議2022」上，Gantori被記者問及對於Meta及Amazon業績走樣拖累股價急跌，以及會否擔心有更多美國科技股出現類似情况時，Gantori表示，他不能評論個別股票，對於美國整體科技股後市，認為可從短期及中長期兩個緯度去分析。

美經濟放緩 科技股短期料受壓

Gantori解釋，從比較短期的情况來看，由於美國經濟增長減慢，加上地緣政治風險升溫不利消費氣氛，導致當地居民消費放緩；加上美元匯價近月強勢，亦會令有關公司海外業績收入及盈利兌換回美元後減少，因此，他預期在未來12個月它們的經營環境仍會充滿挑戰。

不過，Gantori強調，即使美國科技股業務短期面對周期放緩，但中長期的結構增長機遇仍然存在，並沒有出現逆轉，基本因素維持穩健，因此可帶來吸引的投資機會。

互聯網提升生產力 顛覆性創新持續

Meta上周中公布第三季業績，收入連續第二個季度倒退，純利亦連續第四個季度下降，加上對第四季業績的指引令市場失望，股價全周急跌23.7%，收報99.2美元，屬2016年1月以來低位（見圖1）；另一科網巨頭亞馬遜上周亦表示，面對美國經濟環境不確定，預計第四季收入按年升幅可能低至2%，是歷來最低的聖誕旺季增長預測，拖累股價低見97.66美元，曾跌穿今年中低位，收報103.41美元，全周急跌13.33%（見圖2）。

根據Gantori的分析，對於美國以至全球科技股來說，仍有很多科技創新將會繼續出現，例如很多行業仍在應用互聯網來提升生產力的初始階段，現正積極擁抱科技變化，仍然有很多顛覆性創新將會面世，帶來中長期業務增長機遇；而利好美國以至全球科技股發展的七大因素包括：

（1）全球互聯網用戶料將繼續增長，由去年的逾50億增加至2027年的逾60億人，屆時全球互聯網用戶佔整體人口比例料增至近80%（見圖3）；

（2）在2020年全球已有59億件商業物件連接至互聯網，即形成物聯網，當中以智能電網物件佔比高達17%、屬最多，隨着愈來愈多傳統行業應用互聯網科技，未來物聯網料將愈來愈普及；

（3）全球數據湧現亦增加了數據外泄的風險，而且目前全球地緣政治風險升溫，亦提升了數據安全的重要，例如要避免勒索軟件的入侵；

（4）全球人工智能包括機械人、電腦視覺（即用電腦代替人眼對目標做識別、跟蹤和測量，並且作進一步的圖像處理、Computer Vision）、統計學學習（即以電腦根據統計學來分析、Statistical Learning）及深度學習（即電腦以仿照人類神經網路作為架構，對資料做表徵學習的算法、Deep Learning），相關市場規模料由2020年的360億美元增加至2025年的900億美元，期內年均複合增長率高達20%；近年全球地緣政治風險升溫，亦增加人工智能的需求；

（5）對於金融企業來說，應用互聯網科技服務客戶的其中一個亮點是電子錢包，此舉亦可把握數據爆炸式增長所帶來的商機；預料全球金融科技收入從2020年的2250億美元增加至2030年的7500億美元，年均複合增長率達12.8%；

（6）擴增實境（Augmented Reality）及虛擬實境（Virtual Reality）科技暫時最先在電子遊戲上應用，預料相關收入在2025年可達1070億美元，是2020年的220億美元的近5倍；

科技股估值跌逾三成 長線吸引

（7）去年全球人口約78億，當中，54歲或以下的佔57億，他們都比較年輕，容易接受新事物，有潛力可參與元宇宙所帶來的數碼革命（見表1）。

Gantori表示，影像/音樂串流、電子遊戲、數碼廣告、網上購物及電子支付的全球潛在市場規模（Global Addressable Market）分別可達1000億、2000億、5000億、5萬億及40萬億美元，為相關科技企業帶來龐大商機。

Gantori總結，受累於美國10年期抗通脹債券（Treasury Inflation-Protected Securities、TIPS）息率今年以來急升，加上地緣政治緊張等宏觀不利因素，MSCI全球資訊科技指數（MSCI World Information Technology Index）的未來12個月預測市盈率，已由約30倍回落至現時低於20倍，即估值已回落三分之一，由於他相信全球科技股仍存在結構增長機遇，認為現時屬吸引的長期投資機會。

若美息回落 有利科技股表現

值得注意的是，截至9月底止，MSCI全球資訊科技指數首兩大持股分別是蘋果（美：AAPL）及微軟（美：MSFT），合共佔比逾四成，而該兩隻美國科技龍頭股在近月大市跌浪中表現亦相對硬淨；而且該指數10大持股亦不包括上周業績差勁拖累股價急跌的亞馬遜及Meta（見表2）。

就美國科技股而言，Gantori指出，該板塊過去10年股價表現普遍強勁，今年以來始出現明顯回吐，而它未來10年股價何去何從，其中一個關鍵是息口會否保持在現時的高位，若是的話，料令股價繼續波動；相反，假如息口將逐步回落至過去10年的低位，美國科技股股價也將會有較佳表現。

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