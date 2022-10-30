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經濟
2022年10月30日星期日
馮其十 神州新形勢
中國經濟
美科技巨企業績遜色 納指全周仍漲 分析：未隨負面因素下挫 後市料趨穩
彭博調查：市場對聯儲局12月加息幅度分歧
INNOVALE 3期首輪沽六成
幣安斥39億 隨馬斯克入股Twitter
得州教師退休基金大減中國股票配置
ESG基金跑輸能源股 投行：需更關注保持增長模式
日圓貶變相減薪 日難聘足夠外勞
日大舉QE未奏效 物價薪酬停滯不前
張宗永：俄羅斯給中國的啟示
薛偉傑：超薄摺疊滑鼠 方便攜帶又抗跌
馮其十：內地樓市調控陷「三難」
馮其十：內地樓市調控陷「三難」
【明報專訊】內地樓市調控已陷入明顯的「三難」困境。如何「解」，實在是考驗能力的大題。
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