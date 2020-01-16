ESG基金跑輸能源股 投行：需更關注保持增長模式

ESG基金不能投資於化石燃料、礦業、國防行業，而多投資於科技、金融、醫藥公司，據瑞信統計，目前ESG投資最多的美股為微軟（美：MSFT）、諮詢公司埃森哲（美：ACN）、ASML（美：ASML）、阿斯利康（美：AZN）等，不過今年環球央行加息，對這些公司估值影響最大，高增長擁有顛覆性技術的公司。

瑞信：環球央行加息打擊估值

瑞信指出，ESG基金需適應不斷變的市場條件並扭轉不佳的業績，否則將令客戶資產流走，對ESG基金帶來額外的不利因素。

Van Lanschot Kempen可持續股票高級投資組合經理Martijn Kleinbussink表示，今年ESG基金表現失去吸引力，該行在尋找投資時，會更關注如何保持可持續的增長模式和穩健的財務模式，例如轉向投資工業酶生產等領域。

德意志銀行私人銀行 ESG投資總監Markus Muller表示，一些ESG投資者開始質疑今年錯失大宗商品的回報 ，因此ESG基金面臨經濟衰退對回報造成的壓力時，他們或要關注一些「存在問題的行業」。