彭博調查：市場對聯儲局12月加息幅度分歧

據芝商所FedWatch工具顯示，11月加息0.75厘後，截至上周五預期12月加息0.75厘機率為43.4%，較月中最高時77%下降，而加息0.5厘機率為48.2%。早前市傳聯儲局考慮於11月會議發出放緩加息信號，有四分之一受訪經濟學家預計，議息聲明會有較溫和措詞，暗示加息幅度將會較小。

3/4受訪者憂過度加息

不過，調查顯示有四分之三受訪經濟學家認為，美國經濟未來兩年會因為加息出現經濟衰退，相對加息幅度不夠，他們更擔心聯儲局過度加息，對經濟帶來不必要的痛苦的風險會更大。多數經濟學家認為，聯儲局會在明年下半年首次小幅降息一次，至2024年會更大幅度地減息。

瑞士百達資產管理資深美國經濟學家Thomas Costerg認為，聯儲局仍低估貨幣政策滯後程度，緊縮政策全面效果或要在2023年中顯現，屆時才扭轉政策失誤可能為時已晚。富瑞發表報告，據該行領先3個月的先行指標顯示，美國核心通脹已見頂，美國30年國債孳息率因地產市場冷卻，步入收縮的軌迹，認為明年的投資主題或會變成「通縮」（Disinflation）。

不過，立場鷹派的美國前財長薩默斯，批評有參議員致函聯儲局呼籲暫停激進加息壓止通脹，認為一旦如同1970年代通脹失控，將導致更多的金融動盪和失業。