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2022年10月29日星期六
陸振球 樓市解碼
睇樓手冊
期指結算日 港股失守15000 沽空率降至19% 富瑞：小量資金流入
超賣嚴重 估值平過金融海嘯低位
比亞迪上季純利急升3.5倍
蘋果上季純利創新高 看淡今季收入增長
受累經營費大漲 中石化上季少賺38%
聯通首三季多賺21％ 收入純利創新高
內銀靠減撥備 上季純利增長提速 淨息差普遍降 中行招行不良貸款率升
中銀上季淨利息收入升38%
龍湖吳亞軍辭主席 CEO陳序平接任
港交所推碳排放交易平台Core Climate
華電第三季賺6.8億 按年虧轉盈
新華人壽首3季少賺57%
中交建上季收入升 純利跌9%
大酒店倫敦項目再延誤 超支20億
李錦芬：須團結有心有力香港人
父母竭力拉弓 讓子女飛遠
馬斯克入主Twitter即炒高層 擬取消用戶禁令 特朗普：由理智者接管
美核心PCE物價升5.1% 低預期
亞馬遜料今季收入僅升2%
譚新強：二十大後感：切忌墮入美國的台灣圈套
一手落成仍未售出1.5萬伙 15年最多 分析：疫情兼加息拖累新盤銷售
長實沽21 BORRETT ROAD後首錄成交 實呎6.2萬
澐璟批預售 下周開示範單位
啟德住宅地招標 最高估值156億
黃埔3房移民盤880萬沽 4年實蝕14%
陸振球：港股「巿盈率」遠較港樓吸引
周末睇樓好去處
周末睇樓好去處
【明報專訊】（請看附圖）
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期指結算日 港股失守15000 沽空率降至19% 富瑞：小量資金流入
超賣嚴重 估值平過金融海嘯低位
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