黃埔3房移民盤880萬沽 4年實蝕14%

CCL按周跌0.17% 連跌3周168點爭持

另外，反映二手樓價走勢的中原城市領先指數CCL，最新報168.21點，繼上周後繼續重返2018年2月水平，按周跌0.17%。中原地產研究部高級聯席董事黃良昇稱，持續加息，樓價續跌，CCL已連跌3周共1.41%。10月24日恒指急挫，同期拆息向升，對樓價的影響將於11月下旬公布的CCL才開始反映。

中小型單位9周累跌4.26% 豪宅僅跌0.82%

值得留意，中小型住宅樓價跌幅較豪宅明顯，以致CCL（中小型單位）與CCL（大型單位）的差距逐步拉闊。今年7月美國第四度加息後，CCL（中小型單位）由174.24點跌至166.81點，近9周累跌4.26%。同期CCL（大型單位）由176.59點降至175.14點，僅跌0.82%。兩個指數差距由2.35點持續拉闊到現時的8.33點，相差接近10點。