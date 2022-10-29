澐璟批預售 下周開示範單位

PARK YOHO Bologna下周二次輪賣46伙

另外，日前首輪以價單形式開售60伙、並近售罄的新地（0016）元朗錦田PARK YOHO Bologna，昨日加推40伙價單，戶型涵蓋開放式戶至3房單位，實用面積介乎270至674方呎，折實價396.81萬至900.09萬元，折實均呎13,750元。新地代理總經理陳漢麟表示，項目累沽58伙，昨加推40伙，折實均呎13,750元，相比第2號價單個別單位上調1%至2%。項目次輪將11月1日（下周二）銷售46伙、其中42伙以價單形式發售，4伙則招標發售。

至於恒地（0012）粉嶺北ONE INNOVALE-Cabanna（項目3期），將於今日首輪開售118伙，當中包括5伙招標。恒基物業代理營業（一）部總經理林達民表示，截至昨晚8時，共錄得1387票，以價單形式發售113伙計，超額認購約11.2倍。

維港滙II連沽兩伙4房 共逾1.02億

另外，會德豐地產、信置（0083）、嘉華國際（0173）及爪哇控股（0251）合作發展的西南九龍長沙灣維港滙，至今已累沽801伙，套現逾116億元。信置執行董事田兆源表示，單日連沽2伙，成交單位包括維港滙II期1座25樓A室及B室，同屬4房間隔。維港滙II期1座25樓A室，實用面積1536方呎，成交價5432.6萬元，呎價35,369元；毗鄰B室，實用面積1432方呎，成交價4809.6萬元，實呎33,587元，飽覽維港海景。項目預計明年中落成，現已拆棚，將按市况考慮會否加推單位。