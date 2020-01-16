長實沽21 BORRETT ROAD後首錄成交 實呎6.2萬

長實（1113）發展、已屆現樓的港島半山豪宅21 BORRETT ROAD，早前以逾207億元作價售予新加坡華瑞資本後，昨日最新透過招標，售出項目10樓2號室（連車位），單位屬實用面積2154方呎，4房雙套設計，成交價1.33億元，實呎61,746元，買家成交期270日，屬項目自6月以來，4個月來首宗成交。值得留意，21 BORRETT ROAD自去年2月推出市場至今，累沽約34伙，上述單位為項目暫時最低成交價紀錄，亦與長實售出項目予新加坡華瑞資本的住宅部分平均實呎相若。

希慎（0014）與香港興業（0480）合作、已屆現樓的大埔露輝路林海山城，昨日招標發售55伙，截標日期為2023年1月20日，當中包括兩幢洋房，包括山城徑3號屋、5號屋，實用面積分別3322及3245方呎、另連花園和天台等。

林海山城昨招標發售55伙

此外，個別新入伙盤仍尚有大量「貨尾」待售，如九建（0034）將軍澳海茵莊園，項目共提供1556伙，去年開售至今累沽約540伙，項目近日獲批滿意紙，日前已舉行亮燈儀式，並開始分批發信通知業主交樓安排。

海茵莊園獲批滿意紙 逾千伙餘貨

九建（市務及銷售部）助理總經理陳淑芳表示，海茵莊園會所The Manor由多個部分組成，室內面積合共約2萬方呎，加上室外約9000方呎空間及約2萬方呎綠化園林，提供室內外10多項設施加上兩旁的大型綠化草地及園林設施，令不同住戶無論向外以至向內均可以享有優美景致。