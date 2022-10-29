一手落成仍未售出1.5萬伙 15年最多 分析：疫情兼加息拖累新盤銷售

明報記者 甘潔瑩

業界人士指出，疫情加上進入加息期，令本港近月新盤銷售偏低，待售單位觸及1.5萬伙，更已達危險線水平。

房屋局昨表示，據今年9月底的最新推算，未來3至4年的一手私宅潛在供應量達9.5萬伙，包括約1.5萬個「貨尾」單位（指已獲發入伙紙而未售出的私宅）、約6.3萬個興建中但未售出的單位，以及約1.7萬個在已批出土地（熟地）上可隨時動工興建的單位。該局指出，在上述9.5萬個單位中，估計有8.2萬個單位為實用面積少於753方呎的中小型單位，佔整體供應量86%，比率與上一季相同。該局又預計，未來數月將有12幅住宅用地轉為熟地，可提供約1.06萬伙。另外，同期建築中單位亦減少，截至今年9月底，建築中的單位數目僅7.3萬伙，按季減少4000伙，是去年第三季後、近一年的低位。

未來3年潛在供應9.5萬伙 4季新低

事實上，綜合市場資訊，截至昨日，今年一手成交量暫錄8,640宗，對比去年同期約1.46萬伙的59%，足見新盤銷售量顯著減少。中原地產研究部高級聯席董事黃良昇稱，貨尾量達1.5萬伙，為61個季度、即逾15年新高，反映疫情及持續加息打擊新盤銷情，新盤銷售偏低，推高待售單位觸及1.5萬伙的危險線水平。

黃良昇預計，未來3至4年潛在私宅供應雖由9.8萬至9.9萬伙個歷史高位輕微回落，但仍高企於9.5萬個水平。同時，已批地未動工的住宅卻保持穩定在1.5至1.7萬伙，數字是31個季度低位，即累積供應新高，而批地建屋量正在下降，適度調節未來住宅的供求平衡。

中原黃良昇：一手貨尾量已觸及危險線

另外，截至今年9月底，本港住宅落成量4500伙，按季增加500伙或12.5%，按年增加2300伙或1倍。

總結今年首3季，落成量1.66萬伙，按年增加5400伙或48.21%。施工量方面，第三季私宅施工量1400伙，按季增加1000伙或2.5倍，按年增加700伙或1倍，累計今年首三季共5600個單位，按年減少1600伙或22.2%，僅為去年全年的2.13萬伙的26%。

美聯物業首席分析師劉嘉輝指出，目前仍有約1.7萬伙熟地，相信第四季施工量有機會上升，惟未能追及去年2.13萬伙水平。