亞馬遜料今季收入僅升2%

【明報專訊】面對經濟環境不確定性，亞馬遜（美：AMZN）預計第四季收入按年升幅可能低至2%，是其歷來最低的聖誕旺季增長預測。亞馬遜預期，第四季收入介乎1400億至1480億美元，分析師原預期收入可超過1550億美元。亞馬遜解釋，這估計是考慮到美元強勢帶來的衝擊。亞馬遜早段股價最多跌12%，曾跌穿100美元創52周低位，市值一度跌穿1萬億美元大關。
股價挫12％ 市值曾穿萬億
消費者近期恢復疫情前的購物習慣，令電商業務增長急劇放緩。其他增長引擎似乎也發展放慢。企業削減支出，第三季廣告業務收入按年僅增25%，是以往增幅的一半。亞馬遜旗下的AWS雲端服務第三季經營利潤增長降至11%，遠低於分析師預期的31%增幅。值得注意的是，包括Prime會員費在內的訂閱服務收入，按年升幅首次跌至只有個位數，即使其Prime串流媒體已推出《魔戒》系列吸客。亞馬遜第三季整體收入按年增15%至1271億美元，略低於預期。季度經營利潤按年大跌48%至25億美元。
英特爾（美：INTC）第三季銷售額按年跌20%至153億美元，預計第四季收入更為疲軟，並下調全年業績展望。不過英特爾開始大力削減成本，並考慮裁員和剝離資產，以應對個人電腦需求（PC）大幅下滑而拖累盈利的局面，其股價早段升一成。