大酒店倫敦項目再延誤 超支20億

【明報專訊】大酒店（0045）公布，新冠疫情導致勞工人手不足及工地關閉，延誤了倫敦半島酒店項目的進度，雖然多方團隊全力合作，項目進度仍再次出現延誤，導致項目進一步超支。董事局指出，已批准酒店及住宅公寓的工程預算（包括硬件及軟件成本）從2019年所示金額約8億英鎊（約72.6億港元）增加至約10.2億英鎊（約92.56億港元），即超支2.2億英鎊（約19.95億港元）。該增加主要由於新冠疫情影響帶來的施工延誤、酒店的關鍵區域出現重大設計和項目協調等問題、供應鏈問題以及普遍通貨膨脹導致勞工及能源成本高企。額外的項目成本將繼續由集團的貸款融資撥付。