新華人壽首3季少賺57%

【明報專訊】新華人壽（1336）公布，按中國企業會計準則，首3季營業收入1711.78億元（人民幣，下同），跌7%；股東淨利潤51.98億元，按年下跌56.6%；每股收益1.66元，同跌逾五成。集團投資資產為1.145萬億元，較去年底增長5.8%；年化總投資收益率為3.7% ，按年下跌2.7個百分點。集團表示，淨利潤倒退是由於去年同期淨利潤較高基數，期內受資本市場低迷的影響，投資收益減少所致。
總保費收入增0.9%
截至9月底，集團實現總保費收入為1377.92億元，按年增0.9%；長期險首年期交保費157.15億元，按年下跌14.6%；短期險保費38.51億元，按年下跌20.5%；至於續期保費則為989.89億元，按年增長2.5% ；退保率維持1.5%水平。同時，集團指出，受到新冠疫情反覆等因素影響，行業傳統業務艱難轉型，令公司首年業務增長受壓。
第3季營業收入挫一成
期內，集團核心償付能力充足率為141.68%，按季下跌4.57個百分點；綜合償付能力充足率240.74%，按季下跌0.16個百分點。單計第三季，營業收入463.83億元，按年跌10.7%；股東淨利潤300萬元，按年大減99.8%。