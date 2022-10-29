新華人壽首3季少賺57%

【明報專訊】新華人壽（1336）公布，按中國企業會計準則，首3季營業收入1711.78億元（人民幣，下同），跌7%；股東淨利潤51.98億元，按年下跌56.6%；每股收益1.66元，同跌逾五成。集團投資資產為1.145萬億元，較去年底增長5.8%；年化總投資收益率為3.7% ，按年下跌2.7個百分點。集團表示，淨利潤倒退是由於去年同期淨利潤較高基數，期內受資本市場低迷的影響，投資收益減少所致。