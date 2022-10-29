超賣嚴重 估值平過金融海嘯低位

恒指現水平PE不足5.7倍

先看技術指標，恒指14天相對強弱指數（RSI）現時已跌至近24水平，低於30的超賣水平，超賣反彈隨時可能出現。

以基本估值指標計算，彭博統計的恒指PE現時不足5.7倍，遠低於2008年10月底金融海嘯爆發時的低位約7倍（見圖）。即使計及未來盈利預期轉弱，預測市盈率亦僅約8.3倍，遠低於過去20年平均值的約12.2倍。

按PB量度，恒指現水平更低至約0.86倍，相對2008年10月底金融海嘯時最低仍略高於1倍，遠低於2015年以來平均值為1.49倍。

基金經理：非見底指標

有資深基金經理認為，恒指估值遠低於金融海嘯低位，未必是市場即將見底的指標。恒指已加人了多隻大型科網股，PE及PB水平原應顯著提升，惟大跌市中市場憂慮科網股盈利轉壞較傳統股更急，資產值受商譽減值等因素拖累更難估計。