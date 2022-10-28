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卡加利物價樓價低水 加國最宜居

【明報專訊】以往移民加拿大，多會首先選擇溫哥華、多倫多或魁北克等城市，甚少考慮加拿大內陸區域。但近年溫哥華樓市升幅較大，連當地人都難以負擔。據網上代理的研究顯示，上年大溫哥華地區的公寓平均價格按年升幅達到6.7%，而且供不應求。加拿大眾多內陸地區中以卡加利看高一線，該城市位於阿爾伯塔省，是最多華人的城市之一，城市建設配套完善，連續10年獲選為北美最宜居城市的五強之內，位列全加國最宜居地榜首。

過去20年，卡加利的轉變相當大。卡加利過去倚重石油產業，GDP持續增長的情况下，石油行業佔經濟的比重下降，但就發展起新科技、新能源及金融服務業等。卡加利經濟穩定、就業情况較好，亦具備發展空間，經濟蓬勃，吸引年輕人落腳。

利安環球物業項目經理（加拿大）姚曉兒表示，卡加利不設海外買家印花稅及土地轉讓稅，較低入息稅，銷售稅僅 5%，無論是移民自住或買樓投資均可省回不少費用。當地的租務回報約6.5厘至6.7厘。

不設海外買家印花稅及土地轉讓稅

截至今年6月，卡加利平均房屋樓價已按年增長達11.4%，其較相宜的樓價及低稅率吸引大量多倫多及溫哥華的投資者。當地新盤長期出現供不應求情况，房屋空置率更下跌至1%，推動樓價穩健上升，成為最具投資升值潛力地段。然而新冠疫情以及俄烏衝突為環球帶來前所未見的大通脹環境，各國央行為了壓抑通脹而大幅提升利率，結束了過去10多年的低息環境。以加拿大為例，加拿大的基準利率從2022年年初的0.5厘，提高至3.75厘，今年加幅3.25厘，關鍵利率為14年多以來首次超過3厘。

加拿大按揭及房屋公司（CMHC）預測，在高利率環境下，全國平均樓價會下跌5%。但由於預期加拿大在不久將來，陷入經濟衰退的程度不及其他大部分國家嚴重，故此香港國際房地產投資商會主席Onna Ka亦在訪問中透露，目前該地樓價升勢確實因為加息放緩，但相信加拿大利率企穩後，樓價會加速上升。

另利安環球物業執行董事王俊琳引述公司最新的調查數據，指出超過四成的受訪者對住宅單位（Apartment）最感興趣，分析認為因為新建住宅單位多數鄰近市中心，交通便利，具備完善的屋苑管理，同時有較低的購買門檻，非常適合首次置業人士、小家庭及單身人士。而聯排別墅及獨立屋則各佔約三成，在住屋體驗上更接近港人的理想移民生活。價錢方面，由於購買海外樓的客戶主要是本港中產階級，具備一定購買力，調查當中有43.8%的受訪者預算為300萬至500萬港元；35.6%的預算在300萬港元以下；17.8%的預算在500萬至800萬港元；800萬港元以上的有2.8%。

一家四口每月生活費平均約2.9萬

加拿大地產代理Regent Park香港指出，卡加利因為生活成本低及沒有海外買家稅，吸引港人移居當地，最近還被評為全球第三大最宜居城市。卡加利的生活成本較溫哥華及多倫多低，一家四口一個月的生活費平均是 5105加元（約2.91萬港元）；而溫哥華則平均是5921加元；多倫多則更高，平均是6145加元。卡加利如此低的生活成本主要歸功於所屬亞省的稅制，因為該省沒有省銷售稅，居民只需繳付聯邦政府稅，成為萬稅國中最低稅的城市。若要比較溫哥華、多倫多及卡加利3個城市的樓價，便可發現卡加利的樓價最易負擔。溫哥華平均樓價為109.2萬加元（約623萬港元）；多倫多為76.6萬加元（約437萬港元）；卡加利平均樓價只有大約43.1萬加元（約246萬港元）。由此可見，卡加利的樓價較易負擔，故當地物業向來吸引很多年輕買家購買。

值得一提的是，在卡加利置業，可豁免卑詩省和安大略省（例如溫哥華及多倫多等城市）設立的「海外買家稅」（Non-Resident Speculation Tax）及額外繳付物業估價的15%作為海外買家置業的稅項，但買家還需要繳納資本利得稅等的其他稅項。不過，目前在高通脹以及加息環境下，究竟加拿大的樓價會否撐得住？Onna Ka就表示，儘管面對加息環境，但加拿大樓價仍保持上升，只是升幅稍微放緩，不過優質項目一樣搶手，會看好未來升值水平。

加拿大周三宣布加息0.5厘，恒生發表外匯報告，指加拿大9月通脹率雖輕微回落0.1個百分點，但仍高企6.9%。換言之，就是加央行於7月大幅加息1厘及9月加息0.75%，仍未能有效壓抑通脹。鑑於當地就業及樓市的熾熱情况已見減弱，令加央行只加息半厘。加元息率往後或會被美元息率比下去，不利於加元。香港投資者或買家入手海外物業時也要留意匯率風險。

明報記者 龍彩霞

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