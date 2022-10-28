Open Menu
主頁
每日明報
即時新聞
明報OL網
明報影片
明報健康網
訂戶專享
會員平台
經濟
要聞
港聞
經濟
娛樂
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
副刊
英文
作家專欄
消費券
新冠疫情
大灣區
圖片看世界
經濟
2022年10月28日星期五
周顯 投資二三事
投資策略
榮光街項目每呎地價低去年三成 信置伙招商局置業近24億中標 毗鄰嘉里地皮
下月5項目截標 商業地更受壓
上季官方樓指跌逾5% 15季最大跌幅
德福2房530萬沽 6年實蝕逾一成
PARK YOHO Bologna昨銷售 首輪60伙近沽清
凱施餅店放售觀塘工廈 市值8億
二十大後不明朗 大摩最熊12200點 內地與港股匯跑輸亞洲 外資對後市續審慎
政策真空期美大選地緣風險 或加劇波動
大唐發電股東擬減持 觸發中資電力股崩盤
核數師績前辭職大增五成 會財局關注
中壽上季少賺24％ 首3季新業務價值跌15%
百威亞太上季少賺14％ 股價急揚7％
瑞信集資317億裁9000人救亡 上季轉蝕319億 超預期10倍
分拆投行業務 瑞信第一波士頓獨立運作
中石油中海油上季盈利飈七至九成
彭博：港擬零售加密幣交易合法化
大新銀行推稅貸 年息最低1.18厘
全年派息減 香港寬頻：保留資金投資還債
美上季GDP增長2.6% 勝預期 經濟衰退憂慮減 道指早段飈
Meta料今季收入續倒退 股價早段曾挫25%
歐央行再加息0.75厘 市場料加息幅度將放緩
張兆聰：憧憬利率明年見頂 金礦股強勢
植耀輝：短炒科技股較值博
方保僑：如何真正復常 考驗政府智慧
技術取勝：百威18.5元沽壓料大
盧駿匡：勇於修正錯誤 始能提升實戰表現
劉思明：港股修正待考驗 小心業績股
周顯：四大家族 恒基系最穩
湯文亮：民主制度 應用於股市的真諦
卡加利物價樓價低水 加國最宜居
周顯：四大家族 恒基系最穩
【明報專訊】昨天講到恒基（0012）系，說到它的舊樓重建基礎打得很好，這其實有一大優勢，就是發展成本比其他人低，因此，當樓價下行時，它也會防守得比較好。
相關字詞﹕
投資二三事
周顯
財經專欄
上 / 下一篇新聞
榮光街項目每呎地價低去年三成 信置伙招商局置業近24億中標 毗鄰嘉里地皮
下月5項目截標 商業地更受壓
上季官方樓指跌逾5% 15季最大跌幅
德福2房530萬沽 6年實蝕逾一成
PARK YOHO Bologna昨銷售 首輪60伙近沽清
凱施餅店放售觀塘工廈 市值8億
二十大後不明朗 大摩最熊12200點 內地與港股匯跑輸亞洲 外資對後市續審慎
政策真空期美大選地緣風險 或加劇波動
大唐發電股東擬減持 觸發中資電力股崩盤
核數師績前辭職大增五成 會財局關注
中壽上季少賺24％ 首3季新業務價值跌15%
百威亞太上季少賺14％ 股價急揚7％
瑞信集資317億裁9000人救亡 上季轉蝕319億 超預期10倍
分拆投行業務 瑞信第一波士頓獨立運作
中石油中海油上季盈利飈七至九成
彭博：港擬零售加密幣交易合法化
大新銀行推稅貸 年息最低1.18厘
全年派息減 香港寬頻：保留資金投資還債
美上季GDP增長2.6% 勝預期 經濟衰退憂慮減 道指早段飈
Meta料今季收入續倒退 股價早段曾挫25%
歐央行再加息0.75厘 市場料加息幅度將放緩
張兆聰：憧憬利率明年見頂 金礦股強勢
植耀輝：短炒科技股較值博
方保僑：如何真正復常 考驗政府智慧
技術取勝：百威18.5元沽壓料大
盧駿匡：勇於修正錯誤 始能提升實戰表現
劉思明：港股修正待考驗 小心業績股
周顯：四大家族 恒基系最穩
湯文亮：民主制度 應用於股市的真諦
卡加利物價樓價低水 加國最宜居
榮光街項目每呎地價低去年三成 信置伙招商局置業近24億中標 毗鄰嘉里地皮
下月5項目截標 商業地更受壓
上季官方樓指跌逾5% 15季最大跌幅
德福2房530萬沽 6年實蝕逾一成
PARK YOHO Bologna昨銷售 首輪60伙近沽清
凱施餅店放售觀塘工廈 市值8億
二十大後不明朗 大摩最熊12200點 內地與港股匯跑輸亞洲 外資對後市續審慎
政策真空期美大選地緣風險 或加劇波動
大唐發電股東擬減持 觸發中資電力股崩盤
核數師績前辭職大增五成 會財局關注
中壽上季少賺24％ 首3季新業務價值跌15%
百威亞太上季少賺14％ 股價急揚7％
瑞信集資317億裁9000人救亡 上季轉蝕319億 超預期10倍
分拆投行業務 瑞信第一波士頓獨立運作
中石油中海油上季盈利飈七至九成
彭博：港擬零售加密幣交易合法化
大新銀行推稅貸 年息最低1.18厘
全年派息減 香港寬頻：保留資金投資還債
美上季GDP增長2.6% 勝預期 經濟衰退憂慮減 道指早段飈
Meta料今季收入續倒退 股價早段曾挫25%
歐央行再加息0.75厘 市場料加息幅度將放緩
張兆聰：憧憬利率明年見頂 金礦股強勢
植耀輝：短炒科技股較值博
方保僑：如何真正復常 考驗政府智慧
技術取勝：百威18.5元沽壓料大
盧駿匡：勇於修正錯誤 始能提升實戰表現
劉思明：港股修正待考驗 小心業績股
湯文亮：民主制度 應用於股市的真諦
卡加利物價樓價低水 加國最宜居
prev
next