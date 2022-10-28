Meta料今季收入續倒退 股價早段曾挫25%

Meta去年10月由facebook易名，向元宇宙的「沉浸式數碼世界」大舉投資，惟全球通脹持續高企、經濟增長面臨放緩，令投資者愈益關注其成本上漲。Meta第三季成本及支出按年增長19%，整體利潤按年大跌52%至44億美元（約343億港元），已是連續4季利潤下跌。

料明年元宇宙經營虧損續大增

Meta承認，支出增加及收入放緩的趨勢仍會持續，但該公司將作出全面的重大改變，以提升營運效率，例如會縮減部分團隊的規模，僅在最優先的領域維持招聘。Meta目前僱有8.7萬員工，較去年同期增長28%，預計員工數目將維持在這水平。

Meta表示，雖然RL明年的經營虧損仍將大幅增長，但期望明年以後的RL投資步伐，可配合長遠的整體經營收入增長目標。行政總裁朱克伯格強調，元宇宙是「相當廣泛」的投資組合，而不僅是Quest虛擬實境 （VR）頭戴裝置，還有社交領域，儘管很多人不同意這項投資，但放棄這些努力是錯誤的，因為其對企業未來相當重要，呼籲投資者抱耐性。

第3季平均廣告價格按年跌18%

廣告商減少預算，蘋果（美：AAPL）改變客戶私隱政策，增投放定向廣告難度，對Meta等科技巨頭的廣告業務造成影響。Meta有98.2%收入來自廣告業務，第三季平均廣告價格按年跌18%，第三季整體收入按年跌4%至277億美元。Meta最大賣點是用戶基礎龐大。旗艦FB軟件每月活躍用戶達29.6億，按年增2%；Instagram（IG）每月活躍用戶也超20億大關。為迎戰TikTok而在FB及IG引入的Reels短片，目前每天播放量達1400億次，較6個月前增五成，但尚未有效貨幣化。

（綜合報道）

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