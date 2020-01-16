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美上季GDP增長2.6% 勝預期 經濟衰退憂慮減 道指早段飈

【明報專訊】美國GDP在今年頭6個月持續收縮後，第三季大幅反彈，按季折合成年率增長2.6%，高於分析師預期的2.3%升幅，逆轉首季及次季分別錄得的1.6%及0.6%跌幅。經濟增長比預期強，暫時緩解對經濟衰退的擔憂，道指早段升逾500點，不過，Meta（美：META）早段股價暴跌，加上其他科技股偏軟，納指早段下滑。

衡量生活成本的GDP物價指數，在第三季按季上漲4.1%，遠低於預期的5.3%升幅。此外，聯儲局採用的PCE物價指數，第三季按季升幅回落至4.2%，較次季的7.3%升幅大幅下滑。市場憧憬美國通脹見頂，押注聯儲局放慢加息步伐。美匯指數昨晚曾跌至109水平，對利率敏感的美國兩年期國債孳息率回落至4.3厘，美國10年期國債孳息率更跌穿4厘。芝商所的聯儲局觀察工具（FedWatch Tool）顯示，市場繼續押注11月加息0.75厘，12月加息半厘概率，維持六成左右。

美10年期國債孳息率跌穿4厘

美國第三季經濟增長，很大程度因貿易逆差收窄，加上消費者支出、非住宅固定投資及政府支出增加，也有助GDP回升。美國第三季實際消費者支出按季增長1.4%，低於次季的2%升幅。消費數據反映，消費者繼續將支出由商品類別，轉向服務類別。第三季服務支出增長2.8%，商品支出降1.2%。

昨公布業績的麥當勞（美：MCD）表示，加價無礙客流增長，第三季全球同店銷售額增9.5%，美國本土市場同店銷售額增長6.1%，有別於其他同業在加價後顧客減少。麥當勞第三季整體收入按年跌5%至58.7億美元，利潤按年跌近8%至19.8億美元，每股盈利2.68美元，高於分析師預期，股價早段升逾3%。

分析：料美明年上半年溫和衰退

Cornerstone Wealth投資總監Cliff Hodge指出，雖然美國消費增長轉弱，但經濟增長穩健，數據主要亮點在於GDP價格指數升幅放緩，預示最惡劣的通脹問題可能已經過去。凱投宏觀（Capital Economics）首席北美經濟學家Paul Ashworth指出，整體而言，第三季GDP升幅抵消了上半年的GDP跌幅，但預計這種勢頭不會持續。他預期美國出口快將轉弱，內需在利率上升壓力下面臨打擊，預計明年上半年經濟將溫和衰退。

美國第三季私人本土投資總額下降8.5%，延續次季的跌勢。住宅投資次季下跌17.8%後，在第三季續跌26.4%，反映房地產市場急劇放緩。

（綜合報道）

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