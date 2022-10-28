經濟

分拆投行業務 瑞信第一波士頓獨立運作

【明報專訊】瑞信集團旗下投資銀行瑞信第一波士頓的品牌名稱，自2006年完全整合後，便已消失。不過，隨着瑞信集團宣布重整業務，聚焦於歐洲的財富管理及瑞士銀行等生意，集團公布讓總部在紐約的瑞信第一波士頓，獨立運作。集團行政總裁Ulrich Koerner更表示，瑞信第一波士頓將來會實行合伙人制，並且會另行吸引外間資本投資。他透露，有一高度受尊重的投資者承諾會參與投資在該公司，涉值5億美元。

合伙人架構運作 吸外間資本投資

Ulrich Koerner表示，當公司公布瑞信第一波士頓品牌重現時，有部分員工感到雀躍。在介紹策略的會議上有不少分析員均圍繞瑞信第一波士頓獨立開來展開提問。Ulrich Koerner稱，若有更多外間資本參與，不排除可變成新股招股上市，這並非終結，而是新旅程的開始。他形容，將該品牌的投行業務獨立開來，屬策略性舉動，以合伙人架構運作，亦有助挽留人才。

首席財務官Dixit Joshi補充，若瑞信第一波士頓獨立及以輕資產模式運作，其實有助更快創建價值。不過，包括他在內的瑞信管理層，沒有在昨日的分析員會上另行透露瑞信第一波士頓最新的財務及營運狀况。據彭博報道引述消息稱，瑞信一旦將資本市場、顧問及槓桿金融業務為主的瑞信第一波士頓獨立運作，瑞信集團仍然會維持大多數股份持股，並讓主要員工持有一定的股權。

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